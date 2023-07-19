В Минздраве предупредили любителей ботокса

В Казахстане в последние годы большим спросом пользуется процедура ботулинотерапии (ботокс). Такие "уколы красоты", к примеру, используются в эстетической медицине с целью омоложения и устранения патологических изменений кожи. Однако, как предупреждает Министерство здравоохранения, важно пользоваться услугами только сертифицированных специалистов, подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на сайт ведомства.



При посещении косметологических клиник необходимо обращать внимание на сроки годности ботокса и наличие регистрации используемого средства в Казахстане.



Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий, в Казахстане зарегистрировано 12 лекарственных средств для применения при процедуре ботулинотерапии.



"Они представлены под торговыми наименованиями "Ботулакс", "Ксеомин", "Вистабель", "ФОРТОКС®️", "Диспорт®️", "Нейронокс". Указанные лекарства выдаются строго по рецепту врача. Законодательством предусмотрена административная ответственность за безрецептурную реализацию рецептурных лекарственных средств. За незаконное обращение лекарств предусмотрена не только административная, а также и уголовная ответственность", - отметили в Минздраве.



Минздрав настоятельно рекомендует:



не вводить инъекции самостоятельно,

пользоваться услугами только сертифицированных специалистов,

приобретать зарегистрированные в стране лекарственные средства, выписанные по рецепту врача.



Проверить, имеет ли организация лицензию на проведение определенных процедур, можно по ссылке.



Между тем инъекции, продлевающие красоту, молодость и мужественность, набирают спрос среди представителей сильного пола не только за рубежом, но и в Казахстане.