70% пациентов в очереди на донорское сердце умирают, врачи просят изменить законы

Впервые операцию по пересадке донорского сердца провели в НИИ кардиологии и внутренних болезней в Алматы.





Донором стала 53-летняя женщина, скончавшаяся от ишемического инсульта. По словам врачей, реципиент чувствует себя хорошо, его состояние стабильное.

Здоровое сердце получил 23-летний пациент из Алматы. Молодой человек уже давно страдает от сердечной недостаточности и перенёс две операции на сердце. Со временем появились проблемы и в миокарде сердца, что ухудшало прогнозы и состояние пациента. Молодого человека внесли в лист ожидания, однако из-за нехватки донорского сердца его состояние с каждым годом ухудшалось.



Провести операцию по пересадке донорского сердца смогли при поддержке специалистов из Национального центра кардиохирургии под руководством ведущего кардиохирурга страны Юрия Пя. По словам ректора Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Марата Шоранова, для алматинских хирургов это стало прекрасной возможностью перенять опыт на практике.



"Трансплантация органа состоит из пяти этапов: изъятие, консервация, хранение, транспортировка и сама операция. На этапе донорской организации производят забор-изъятие, проводят соответствующие анализы на иммунную совместимость органа с дальнейшим хранением и транспортировкой. Мы благодарим наших коллег из городской больницы №4 Алматы за слаженную, чёткую работу, ведь на каждом этапе очень важно соблюдение всех норм и стандартов для успешной трансплантации. Хотелось бы отметить, что мы использовали оборудование отечественного производства, которое разработали наши коллеги из Астаны, наш научный центр кардиохирургии с отечественными производителями", – добавил Марат Шоранов.



По его словам, казахстанская система здравоохранения имеет огромный научный, производственный, инфраструктурный потенциал для проведения подобных операций. Также Шоранов отметил и подготовку специалистов, которые проводят такие уникальные и сложные операции.



"В нашей стране, если человек ещё при жизни не дал согласие на трансплантацию органов после смерти, это право можно делегировать кому-то из родственников. Мы видим определённые возможности совершенствования нашего законодательства, для чего необходимо широкое обсуждение вопросов с участием общественности.



В развитых западных странах, где подобные операции уже перешли в разряд рутинных операций, есть определённый опыт, который мы должны изучить и в дальнейшем законодательно утвердить, в частности, в Кодексе о здоровье и системе здравоохранения. Пациента оперировали дважды до этого, ему жизненно необходима была эта операция", – заметил он.



Также от этого же донора другим пациентам пересадили печень и почки, операции провели в Казахском национальном центре хирургии имени Сызганова. Таким образом, благодаря согласию родных умершей женщины, удалось спасти четыре жизни. В целом, по словам Марата Шоранова, операции по пересадке печени и почек в Казахстане уже перешли в разряд рутинных.



"В листе ожидания в Казахстане сегодня порядка 4 тысяч пациентов, которые нуждаются в трансплантации тех или иных органов. Решение законодательных вопросов, вопросов по регулированию изъятию органов, на наш взгляд, имеет очень большое значение", – заявил Шоранов.



В очереди на пересадку сердца по Казахстану стоят 147 пациентов. Из них 15 – жители Алматы.



"На самом деле, у нас достаточно нужного оборудования, специалистов. Трансплантация сердца дарит надежду каждому пациенту. Сами понимаете, это очень сложная операция, но состояние пациента стабильное. Он до этого перенёс две операции, ему меняли клапан на сердце. Теперь нас ждёт дальнейшая работа: нужно контролировать состояние, должен вовремя принимать лекарства. Мы хотим, чтобы пациенты из Алматы теперь могли оперироваться здесь, а не ездили в другие города", – отметил председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Марат Пашимов.



По словам заведующего отделением кардиохирургии Рустама Тулеутаева, разница в возрасте между донором и реципиентом не играла большой роли. 53 года – достаточно молодой возраст, и врачи ожидают, что сердце будет работать долго.



"Ежедневно в реанимации проводятся обследования, мы проводим консилиумы, совместно обсуждаем с командой Национального научного кардиохирургического центра во главе с Юрием Владимировичем (Пя. – Авт.) и Махаббат Сансызбаевной (Бекбосыновой. – Авт.) , которые дают советы по ведению пациента. Нужно сказать, что каждый год 70% пациентов, стоящих в листе ожидания донорского сердца, умирают – просто не дожидаются. Дефицит доноров – проблема не только Казахстана, но и всего мира. На сегодня республиканский координационный центр работает очень интенсивно, когда появляется новый донор, дают информацию, передают всем центрам", – поделился Рустам Тулеутаев.

