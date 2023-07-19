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Пику Нурсултан вернули прежнее название в Алматы

Просмотров:299 Опубликовано: Сегодня, 19:48
Пику Нурсултан вернули прежнее название в Алматы
Фото: pixabay.com
Из положения Международной альпиниады “Алматы-2023” стало известно, что пик Нурсултан в Заилийском Алатау снова переименовали в Алматинский, передает Liter.kz.

Международная альпиниада “Алматы-2023” должна была пройти 8-9 июля. В положении на сайте Федерации альпинизма Алматы указано, что конечная точка альпиниады – пик Алматинский, хотя традиционно это был пик Нурсултан.

Альпиниада посвящается 93-летию казахстанского альпинизма. В рамках празднования состоится восхождение на легендарную вершину города Алматы – пик Алматинский 4 376 м (1930-1935 гг. – пик Алматинский, 1935-1997 гг. – пик Комсомола, 1997-2023 гг. – пик Нурсултан), – говорится в сообщении.


Источник: liter.kz
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