Лица казахстанцев хотят "привязать" к мобильным номерам

В Казахстане готовятся внести изменения в приказ "Об утверждении правил оказания услуг связи". Проект соответствующего документа появился на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В частности, для того чтобы заключить договор на оказание услуг сотовой связи удаленно, казахстанцев хотят обязать предоставлять свои биометрические данные, а именно - изображение лица. Данное требование собираются ввести, чтобы противодействовать преступникам, которые регистрируют абонентские номера на чужие имена.



"Таким образом, правоохранительные органы не располагают корректной информацией при проведении оперативно-разыскных мероприятий. С целью минимизации данных преступлений принято решение о необходимости регистрации абонентов посредством биометрической идентификации", - говорится в обосновании предлагаемых изменений.



Соответствующий проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 3 августа.



О том, что мобильные номера казахстанцев могут привязать к биометрическим данным, министр цифровизации Багдат Мусин заявил еще год назад.



"Мы будем проводить биометрическую идентификацию при регистрации мобильного телефона. На одного человека оформляется сумма номеров, они вывозятся за границу, и через них мошенники начинают совершать мошеннические действия. Для того чтобы это предотвратить, мы сейчас вносим необходимые изменения в нормативные документы, технически мы готовы. Вы видите, везде используется биометрическая идентификация", - сказал он.



Напомним, что с 1 января 2019 года в стране вступили в действие правила обязательной регистрации устройств по схеме IMEI-код + SIM-карта + ИИН лица. Каждое устройство казахстанцев автоматически привязалось к SIM-карте, которая в нем установлена. Казахстанцев тогда просили "вручную" зарегистрировать свои устройства.