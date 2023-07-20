Драка мужчины с водителем скорой попала на видео в Туркестанской области

Драка мужчины с водителем скорой помощи попала на видео в Туркестанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.По факту хулиганства пьяного водителя полицейскими проводится расследование. Отметим, что, по данным полиции, инцидент произошел еще весной этого года, но видео в соцсетях начали распространять только сейчас."28 апреля в Толебийский районный отдел полиции ДП Туркестанской области поступило сообщение о том, что в городе Ленгер водитель автомобиля Volkswagen Passat избил водителя скорой медицинской помощи.По прибытии на место происшествия полицейскими установлено, что мужчина не уступил дорогу на мосту автомобилю скорой помощи, который осуществлял выезд по вызову. В результате между ними произошел конфликт, где сотрудник скорой помощи получил телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.Противоправные действия правонарушителя были пресечены сотрудниками полиции. Водителя Volkswagen Passat оставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у него легкую степень опьянения."По факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений было начато досудебное расследование по статье 293, части 1 УК РК "Хулиганство". В ходе следствия водитель скорой подал встречное заявление о том, что каких-либо претензий не имеет. 25 июня в связи с примирением сторон уголовное дело прекращено по статье 35, части 1 и статье 68, части 1 УПК РК", - сообщили в ДП Туркестанской области.По официальным данным, на водителя Volkswagen Passat составили административный протокол по статье 608 КоАП РК ("Вождение автомобиля в нетрезвом состоянии") и по статье 590, части 4 КоАП РК ("Управление автомобилем с подложными номерами"). Автомобиль водворили на штрафстоянку.Сообщается, что 20 июля этого года водитель Volkswagen Passat был задержан и доставлен в суд для привлечения его к административной ответственности по вышеуказанным статьям КоАП."В отношении полицейского на видеозаписи, прибывшего по вызову, проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято законное решение и приняты соответствующие меры. Вместе с тем напоминаем жителям Туркестанской области, что если у вас есть какие-либо вопросы или информация, касающаяся полиции, то можно обратиться на круглосуточный телефон доверия 8 778 684 89 57", - сообщили в полиции региона.