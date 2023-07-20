Антироссийские санкции США не угрожают Казахстану – МИД РК

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Антироссийские санкции США не угрожают Казахстану, заявил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров.



«Сейчас в последнем пакете санкций угрозы в отношении Казахстана мы не видим. Предпосылок для введения санкций также нет», - сказал Айдаров в четверг на брифинге по теме привлечения иностранных инвестиций, отвечая на вопрос журналиста по рискам вторичных санкций.



По его словам, с самого начала введения санкций против России, МИД РК активно отслеживал этот процесс.



«Мы всегда заявляли, что не предпринимаем каких-то специальных действий, чтобы уклоняться или скрываться от санкций, но при этом продолжаем наши традиционные экономические отношения с Россией», - добавил Айдаров.



Казахстан, по его данным, с 2022 года вообще запретил поставки в Россию товаров военного назначения. По товарам двойного назначения введена специальная сертификация, то есть, нужно специальное разрешение для их вывоза. Кроме того, по электронным счетам фактурам (ЭСФ) отслеживаются все товары, которые поставляются из Казахстана или через Казахстан. Как утверждает замглавы МИД, если риски есть, то выявляются фамилии (основателей – КазТАГ), компании-однодневки, которые были созданы, без истории, и наращивают объемы подобной продукции и предпринимаются превентивные меры по их установке, в зависимости от новых санкционных требований.



Кроме того, во всех системах комитета госдоходов внедрена система управления рисками, она дополняется новыми знаниями, по которым система выявляет подобные компании и по ним, по данным вице-министра, ведется работа.



«Также, в новостях мы активно освещали, что с разъяснениями и семинарами в страну приезжают специально назначенные офицеры по санкциям Европейского союза, Великобритании, США и мы вырабатываем меры, чтобы не нарушить санкционный режим при поставках товаров в Россию», - отметил Айдаров.