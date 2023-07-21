Заканчиваются места. Кто похоронен в Национальном пантеоне

Корреспонденты Massaget.kz выяснили, кто похоронен в Национальном пантеоне близ Астаны, где осталось всего четыре места, передает Tengrinews.kz.



Как сообщает издание, по утвержденному положению, в пантеоне должны были хоронить выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана. Кроме того, были предусмотрены места для захоронения супругов умершего.



Общая площадь пантеона составляет около четырех гектаров, где пока предусмотрено 25 мест для захоронений. Из них сейчас на 21 месте проведены похороны.



Из признанных известных личностей здесь похоронены народный писатель Абиш Кекилбаев и поэтесса Фариза Онгарсынова. Также здесь покоятся политики, чиновники, академики и писатели, среди которых:



- Орал Мухамеджанов - бывший спикер Мажилиса Парламента;

- Максут Нарикбаев - бывший председатель Верховного суда;

- Конысбай Абил - народный поэт Казахстана, айтыскер и сатирик;

- Косман Айтмухаметов - государственный и общественный деятель, бывший первый заместитель акима Туркестанской области;

- Гульбану Алтынбаева - супруга бывшего министра обороны, генерала армии Мухтара Алтынбаева;

- Кенжегали Сагадиев - известный экономист и отец экс-министра образования Ерлана Сагадиева;

- Клара Жұмабаева - супруга народного писателя Абиша Кекилбаева;

- Саяхат Конакай - брат Сары Назарбаевой;

- Серик Кирабаев - академик Национальной академии наук;

- Сергей Дъяченко - бывший аким Акмолинской области;

- Козы-Корпеш Джанбурчин - бывший председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;

- Зейнулла Шайдаров - общественный деятель;

- Ибрагим Жангуразов - деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического труда (1981 год);

- Анес Сарай - казахский писатель, драматург и журналист;

- Баян Джакупова - супруга бывшего спикера Мажилиса Парламента Кабибуллы Джакупова;

- Кожахмет Болахметов - ветеран труда и бывший министр просвещения Казахской ССР;

- Мнаура Сагиндыкова - супруга бывшего акима Актюбинской области Елеусина Сагиндыкова;

- Кажмурат Нагманов - государственный деятель, министр транспорта и коммуникаций Казахстана в 2002-2005 годах;

- Мария Габдуллина - супруга государственного и общественного деятеля Мырзатая Жолдасбекова.



Отмечается, что в положении о том, кто будет похоронен в Национальном пантеоне, также были президенты Казахстана и члены их семей. В марте этого года этот пункт был исключен.



Ранее сообщалось, что в Национальном пантеоне в Астане заканчиваются места. На уход за ним в этом году было выделено 40 миллионов тенге, еще 70 миллионов - на озеленение территории.



Национальный пантеон был создан для захоронения видных деятелей, внесших весомый вклад в развитие Казахстана, науку и культуру страны. Он расположен в 17 километрах от Астаны вокруг мавзолея Кабанбай батыра и занимает площадь в четыре гектара.