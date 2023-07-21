Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Июля
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.99 KZT
  • €1 = 497.8 KZT
  • 1 RUB = 4.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Заканчиваются места. Кто похоронен в Национальном пантеоне

Просмотров:337 Опубликовано: Сегодня, 09:30
Заканчиваются места. Кто похоронен в Национальном пантеоне
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Корреспонденты Massaget.kz выяснили, кто похоронен в Национальном пантеоне близ Астаны, где осталось всего четыре места, передает Tengrinews.kz.

Как сообщает издание, по утвержденному положению, в пантеоне должны были хоронить выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана. Кроме того, были предусмотрены места для захоронения супругов умершего.

Общая площадь пантеона составляет около четырех гектаров, где пока предусмотрено 25 мест для захоронений. Из них сейчас на 21 месте проведены похороны.

Из признанных известных личностей здесь похоронены народный писатель Абиш Кекилбаев и поэтесса Фариза Онгарсынова. Также здесь покоятся политики, чиновники, академики и писатели, среди которых:

- Орал Мухамеджанов - бывший спикер Мажилиса Парламента;
- Максут Нарикбаев - бывший председатель Верховного суда;
- Конысбай Абил - народный поэт Казахстана, айтыскер и сатирик;
- Косман Айтмухаметов - государственный и общественный деятель, бывший первый заместитель акима Туркестанской области;
- Гульбану Алтынбаева - супруга бывшего министра обороны, генерала армии Мухтара Алтынбаева;
- Кенжегали Сагадиев - известный экономист и отец экс-министра образования Ерлана Сагадиева;
- Клара Жұмабаева - супруга народного писателя Абиша Кекилбаева;
- Саяхат Конакай - брат Сары Назарбаевой;
- Серик Кирабаев - академик Национальной академии наук;
- Сергей Дъяченко - бывший аким Акмолинской области;
- Козы-Корпеш Джанбурчин - бывший председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;
- Зейнулла Шайдаров - общественный деятель;
- Ибрагим Жангуразов - деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического труда (1981 год);
- Анес Сарай - казахский писатель, драматург и журналист;
- Баян Джакупова - супруга бывшего спикера Мажилиса Парламента Кабибуллы Джакупова;
- Кожахмет Болахметов - ветеран труда и бывший министр просвещения Казахской ССР;
- Мнаура Сагиндыкова - супруга бывшего акима Актюбинской области Елеусина Сагиндыкова;
- Кажмурат Нагманов - государственный деятель, министр транспорта и коммуникаций Казахстана в 2002-2005 годах;
- Мария Габдуллина - супруга государственного и общественного деятеля Мырзатая Жолдасбекова.

Отмечается, что в положении о том, кто будет похоронен в Национальном пантеоне, также были президенты Казахстана и члены их семей. В марте этого года этот пункт был исключен.

Ранее сообщалось, что в Национальном пантеоне в Астане заканчиваются места. На уход за ним в этом году было выделено 40 миллионов тенге, еще 70 миллионов - на озеленение территории.

Национальный пантеон был создан для захоронения видных деятелей, внесших весомый вклад в развитие Казахстана, науку и культуру страны. Он расположен в 17 километрах от Астаны вокруг мавзолея Кабанбай батыра и занимает площадь в четыре гектара.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика