Бизнесмен Орифджан Шадиев осужден на 18 месяцев за ущерб Asia Credit Bank в Т16 млрд

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Бизнесмен Орифджан Шадиев, который приходится племянником олигарху Патоху Шадиеву, осужден на 18 месяцев за ущерб Asia Credit Bank в Т16 млрд, сообщил журналист Михаил Козачков.



«На днях в Алматы без лишнего шума огласили приговор по делу бизнесмена Орифджана Шадиева, еще недавно занимавшего 40 строчку в списке отечественного журнала «Форбс». Предприниматель был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, нанесшем ущерб Asia Credit Bank в размере Т16 млрд с хвостиком (Статья 250 Уголовного кодекса)», - сообщил Козачков в пятницу на своем Telegram-канале.



Вместе с Шадиевым был осужден его помощник Михаил Соловьев.



«Суть преступления оказалась незамыслыватой. В 2019 году Орифджан Шадиев, племянник Патоха Шадиева, приобрел акции Asia Credit Bank у бывшего владельца Нурбола Султана, сына Сарыбая Калмурзаева. Условие для сделки было всего одно – Султан передает банк, а Шадиев высвобождает залоги по нескольким кредитам и берет на себя эти обязательства. На тот момент шла речь об имуществе на Т16,699 млрд. Стороны ударили по рукам, после чего новый хозяин действительно обеспечил банк залоговым имуществом – семью земельными участками в верхней части Алматы, чья стоимость перекрывала общую сумму займов. Однако затем Орифджан Кабулович решил сменить залоги. Вместо ликвидных активов банк принял документы на один участок в 100 с лишним га в Горном Гиганте (это такой элитный район в Алматы)», - говорится в сообщении.



Как уточнил журналист, оценочная стоимость имущества превышала Т46 млрд.



«Одним словом, все вроде бы выглядело нормально. Залог по-прежнему покрывал сумму кредитов, и в случае чего, банк забрал бы его себе. Но случилось так, что Asia Credit Bank не смог выполнять взятые на себя обязательства, у него отозвали лицензию, а управлять предприятием начала ликвидационная комиссия агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Как работает такая комиссия? Она оценивает все, что есть у банка, после чего выставляет активы на продажу и пытается таким образом погасить обязательства перед клиентами и кредиторами. И вот в процессе оценки было установлено, что участок, поставленный в залог, не стоит Т46 млрд, поскольку его целевое назначение – крестьянское хозяйство», - сообщил автор.



В документах же было указано, что на участке можно строить индивидуальное жилье.



«Но с крестьянским хозяйством на этой земле можно сеять и разводить скот, а вот коттеджи и таунхаусы не построишь. Это и сказывается на стоимости участка. Кто-то внес изменения в документацию, но целевое назначение официально поменять не смог. В итоге Орифджан Шадиев, признавший вину, получил полтора года лишения свободы, а помогавший ему Михаил Соловьев, признав вину частично – год за пособничество. Отбывать наказание они будут в колонии минимальной безопасности. Также осужденные должны возместить ущерб банку в размере тех же Т16 млрд. Приговор не вступил в законную силу», - уточнил Козачков.