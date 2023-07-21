Украинец организовал крупную нарколабораторию в Казахстане

Полицейские Астаны совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД провели спецоперацию по задержанию участников преступной группы, организовавшей производство и сбыт наркотиков, передает Liter.kz.Два килограмма “синтетики” и более двух тонн прекурсоров изъято полицией в нарколаборатории, организованной иностранцем.Одновременно в Астане и Карагандинской области задержали семерых участников группы. Руководил ею 52-летний гражданин Украины, который прибыл в Казахстан для производства наркотиков.Для изготовления синтетических наркотиков злоумышленником был куплен частный дом в селе Керней Бухаржырауского района Карагандинской области, а также наняты семь граждан Казахстана. Как установлено, у каждого из задержанных были свои роли в преступной цепочке, - рассказал начальник ДП Астаны Марат Тулебаев.Так, на трассе Астана – Караганда задержали 43-летнего жителя Астаны, который был в группе перевозчиком запрещенного груза. После во время изготовления наркотиков задержали и организатора группы.При обыске в нарколаборатории нашли и изъяли 22 киллограмма изготовленной “синтетики”, или порядка 100 тысяч разовых доз, более двух тонн прекурсоров, два реактора, защитные химические костюмы, а также другое лабораторное оборудование для производства синтетических наркотиков.Начато досудебное производство по статье 297 ч.3 УК РК (Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств). Организатору нелегального наркобизнеса грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.