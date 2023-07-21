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Украинец организовал крупную нарколабораторию в Казахстане

Просмотров:386 Опубликовано: Вчера, 18:00
Украинец организовал крупную нарколабораторию в Казахстане
Кадр из видео
Полицейские Астаны совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД провели спецоперацию по задержанию участников преступной группы, организовавшей производство и сбыт наркотиков, передает Liter.kz.

Два килограмма “синтетики” и более двух тонн прекурсоров изъято полицией в нарколаборатории, организованной иностранцем.

Одновременно в Астане и Карагандинской области задержали семерых участников группы. Руководил ею 52-летний гражданин Украины, который прибыл в Казахстан для производства наркотиков.

Для изготовления синтетических наркотиков злоумышленником был куплен частный дом в селе Керней Бухаржырауского района Карагандинской области, а также наняты семь граждан Казахстана. Как установлено, у каждого из задержанных были свои роли в преступной цепочке, - рассказал начальник ДП Астаны Марат Тулебаев.

Так, на трассе Астана – Караганда задержали 43-летнего жителя Астаны, который был в группе перевозчиком запрещенного груза. После во время изготовления наркотиков задержали и организатора группы.

При обыске в нарколаборатории нашли и изъяли 22 киллограмма изготовленной “синтетики”, или порядка 100 тысяч разовых доз, более двух тонн прекурсоров, два реактора, защитные химические костюмы, а также другое лабораторное оборудование для производства синтетических наркотиков.

Начато досудебное производство по статье 297 ч.3 УК РК (Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств). Организатору нелегального наркобизнеса грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Источник: liter.kz
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