Что говорит россиянин, который просверлил себе череп в Алматы

Корреспонденты Tengrinews.kz пообщались с россиянином, который утверждает, что провел себе на дому в Алматы операцию на черепе, вживив в мозг электрод. Мы также узнали мнение о таких "исследованиях" профессионального нейрохирурга.



Россиянин из Новосибирска Михаил Радуга утверждает, что самостоятельно провел себе операцию на мозге с помощью дрели, сделав трепанацию и вживив себе в мозг электрод. Операция, по его словам, прошла 17 мая в Алматы, где он проживает с февраля. Мужчина рассказал, как готовился к операции в течение полутора лет.



"Я не думал, что буду проводить ее самостоятельно, но исчерпал все возможности сделать это по-другому. К самой операции готовился два месяца. На Зеленом базаре покупал бараньи головы и на них тренировался сверлить череп. Смотрел большое количество видео операций, изучал теоретический материал. Я использовал не обычную дрель, а гравер и специальные насадки к нему. Прибор был на специальной установке, напоминающей стоматологическое оборудование, чтобы проще было орудовать одной рукой. Электроды изготовил самостоятельно из биосовместимых материалов, чтобы они не вызывали отторжения и не вступали в химическое взаимодействие с тканями головы. Вначале вживлял их себе в руку, чтобы проверить, нет ли отторжения тканями", - рассказал Михаил.



По словам Михаила, первую попытку сделать операцию он предпринял еще 15 мая, но, сделав разрез головы, понял, что не сможет попасть на нужный участок мозга. Через два дня он провел новые расчеты и повторил процедуру. Как рассказывает мужчина, он, как и любой нормальный человек, боялся подобного и его ужасали истории, вроде случая, когда советскому хирургу пришлось самостоятельно удалять аппендицит.



"Первые полчаса во время операции хотелось сдаться, все нюансы предусмотреть невозможно, и была большая кровопотеря, я почти лишился сознания. Был ужас, стресс, но я заставил себя собраться и трепанацию уже провел хладнокровно. Перед разрезом головы я сделал местную анестезию, но к концу операции обезболивающие перестали работать. Когда разрезал сухожилие, ощущал боль, и когда зашивал рану кожными степлерами, но в тот момент было не до боли, нужно было выжить", - рассказал об операции Михаил Радуга.



Операция, по словам мужчины, длилась четыре часа и после установки электродов он зашил голову и принял душ. В течение следующих 10 часов, по словам мужчины, он продолжил работу и даже прочитал лекцию.



В качестве доказательства проведения операции у Михаила есть несколько фотографий с оттянутой скобами кожей на голове и вставленным в отверстие электродом, а также фото, где он в запачканной в крови майке сидит с приставленной к затылку дрелью. Также, по словам мужчины, у него есть четырехчасовое видео операции.



По словам россиянина, его исследования позволят людям контролировать сны и переживать в них определенные ситуации, которые они не могут испытать в жизни. Михаил называет себя исследователем "скрытого человеческого потенциала". По его словам, он занимается изучением "внетелесного состояния" и возможностями его использования в повседневной жизни. Является основателем "Школы внетелесных путешествий" и автором нескольких книг по этой теме.



Как утверждает россиянин, целью такого опасного поступка стала электрическая стимуляция моторной коры мозга, чтобы исследовать осознанные сны.



"Уже на третий день после операции мы с одним из моих научных сотрудников приступили к исследованиям. Я еще не полностью оправился, но боялся, что может начаться отторжение. Когда я спал с помощью полимонографа, мой сотрудник отслеживал, когда я перейду от фазы быстрого сна в глубокий, и пускал электрический сигнал в моторную кору мозга. Мы установили электрод так, что в состоянии бодрствования при включении я разгибал пальцы. Во сне пальцы тоже разгибались, и я мог уронить какой-то предмет, который держал в руках со сне. Таким образом, нам удалось управлять действиями и событиями во сне, при этом не разбудить испытуемого. Что касается применения подобной технологии, то пока это только для таких фанатиков, как я, которые хотят добиться осознанных сновидений, но в будущем, к примеру, это может быть применимо к инвалидам или парализованным людям, которые во сне смогут испытать то, чего им не хватает в жизни. Мы можем добиться того, что сновидения будут проходить по сценарию", - рассказал о своих исследования Михаил Радуга.



По словам россиянина, после пяти недель исследований он удалил электроды в одной из частных клиник Алматы. Как утверждает мужчина, сейчас он чувствует себя хорошо и даже вернулся к тренировкам, однако испытывает определенные ограничения из-за "дырки" в голове.



"Последствием такой операции могла быть моя гибель. Больше всего мы боялись абсцесса, заражения мозга или повреждений коры мозга, что привело бы к эпилептическим припадкам. Мне повезло избежать этого за счет хитрой подготовки и удачи, но я мог сильно пострадать и никому не советую повторять подобные вещи. Обычным людям лучше читать о таких исследованиях, но в 90 процентах случаев они могли закончиться плачевно. Если человек попытается сделать это самостоятельно, то у него два пути: сумасшедший дом, я именно поэтому месяц о своей работе никому не говорил, или отправиться к праотцам", - предупредил читателей и зрителей Михаил.



В соцсетях многие пользователи были шокированы поступком, а некоторые предложили, что операция могла быть инсценировкой для привлечения внимания к курсам Михаила.



Мы попросили прокомментировать возможность проведения подобной операции и ее "научную" ценность нейрохирурга, заместителя директора клиники управления делами Президента в Астане Мынжылкы Бердиходжаева. По его словам, технически человек может самостоятельно провести себе такую операцию, так как болезненные ощущения будет взывать только разрез кожи, мышц и надкостной ткани. Сам же череп нервов не имеет, и, чтобы провести трепанацию, достаточно обезболить мягкие ткани головы, что можно сделать средствами местной анестезии. При этом при разрезе тканей головы может быть большая кровопотеря, а в самом мозге есть участки, которые можно удалить, и при этом человек может продолжать находится в сознании.



Однако врач скептически отнесся к тому, что таким образом можно "считывать сны" или контролировать их.



"Сон – это более сложная функция мозга, чем видимые электрические сигналы. На самом деле у медиков есть возможности снимать и записывать сигналы мозга даже без хирургического вмешательства, с помощью того же МРТ. Это лишь электрические сигналы, они могут свидетельствовать о том, что какая-то зона мозга в данный момент активна. До преобразования электрических сигналов в видимую картинку сна медицина, скорее всего, пока не дошла. Мы можем считать двигательные или чувствительные сигналы, но записать сон намного сложнее", - отметил Мынжылкы Бердиходжаев.



Нейрохирург рассказал, что вживление электродов в мозг действительно применяется при лечении таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, дистония, тремор, для стимуляции определенных участков, отвечающих за двигательные сигналы. Однако снятие сигналов с мозга требует более сложного оборудования. К примеру, команда Илона Маска занимается подобными исследованиями, вживляя наноэлектроды свиньям, но даже они при больших бюджетах и профессиональной команде не добились значительных прорывов в науке. Кроме того, эти исследования также сосредоточены на двигательной функции, а не записи сигналов с мозга.



"Купить в магазине электрод, ввести его в мозг и считать, что это должно заработать, это, мягко говоря, авантюризм. В древние времена люди вскрывали череп примитивными инструментами, изучали его строение, но современная наука не приемлет такой анархии и дилетантства. Если у человека есть изыскания в этой области, то операция должна быть проведена в асептических условиях, и в начале - на животных, свиньях, собаках или обезьянах и только потом - на людях. Потому что, если это делается в нестерильных условиях, неизвестна судьба этого электрода. Может начаться абсцесс мозга, высока вероятность эпилепсии. Прежде чем проводить какие-то исследования, требуется больше времени, чем три недели, чтобы отек мозга спал, организм успокоился, и только после этого можно получить объективные результаты", - заключил нейрохирург.