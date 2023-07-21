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В КНБ предупредили водителей о ситуации на границе с Россией

Просмотров:513 Опубликовано: Вчера, 20:22
В КНБ предупредили водителей о ситуации на границе с Россией
Фото: Аlau.kz
В пресс-службе КНБ Казахстана объяснили скопление авто на границе с Россией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В КНБ сообщили о проведении ремонтных работ в пункте пропуска. C 27 июля по 25 августа 2023 года в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" Российской Федерации напротив пункта пропуска "Кайрак" Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работа покрытия полотна.

"В этой связи возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур. В качестве альтернативных вариантов пересечения Государственной границы через Костанайскую область предлагаются следующие пункты пропуска", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Международный пункт пропуска:

– "Акбалшык" авто (РК) - "Воскресенское" авто (РФ);

Двусторонние пункты пропуска:

– "Убаган" авто (РК) – "Звериноголовское" (РФ)
– "Желкуар" (РК) – "Мариинский" (РФ)
– "Аят" (РК) – "Николаевка» (РФ)
– "Кондыбай" (РК) – "Комсомольский" (РФ).

"С учетом сложившейся ситуации рекомендуем заблаговременно планировать маршруты движения", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

Отметим, ранее издание Аlau.kz сообщало о скоплении автотранспорта в границе Казахстана с Россией.

"Стояли 20 июля на нейтралке больше двух часов в сторону РФ. Большие автобусы проходят контроль без очереди, но нейтралка вся была забита в обе стороны, и автобусу пришлось исхитряться, чтобы ее проехать", - отмечалось в публикации издания.


Источник: Tengrinews.kz
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