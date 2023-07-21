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Планы о госрегулировании цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Просмотров:172 Опубликовано: Вчера, 21:15
Планы о госрегулировании цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Для чего планируется ввести госрегулирование цен на сотовую связь, имеется ли механизм госрегулирования, рассказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов, передает Tengrinews.kz.

"Рынок сотовой связи характеризуется высокой концентрацией и преобладающей долей участия государства. На сложившуюся ситуацию на рынке связи влияет его монопольное состояние.

При отсутствии реальной конкуренции, которая невозможна без увеличения присутствия частного капитала, наблюдается снижение состязательности за клиента между операторами. В результате идет увеличение жалоб на рост цен, на качество услуг связи", - пояснил Самбетов.

Он уточнил, что ранее Президент подписал указ, который предусматривает демонополизацию группы компаний АО "Казахтелеком" путем поэтапной реализации дочерних сотовых операторов. Однако, по его словам, работа по демонополизации "Казахтелеком" затягивается на неопределенный срок.

"В целях обеспечения условий по введению справедливого тарифообразования на монополизированном рынке агентство предложено правительству на временной основе ввести государственное регулирование цен на услуги сотовой связи в качестве общественно значимых рынков до момента полной демонополизации рынка.

В соответствии с нормами Предпринимательского кодекса государство регулирует цены и тарифы на товары, работы, услуги субъектов предпринимательства на общественно значимых рынках. При этом госрегулирование цен и госконтроль за соблюдением порядка ценообразования осуществляются в целях защиты интересов потребителей", - сказал Самбетов.

По его словам, в случае включения услуги сотовой связи в перечень общественно значимых рынков тарифы будут регулироваться государством.

Тем не менее Самбетов уточнил, что одной из причин роста цен по данным операторов является рост затрат на оборудование и инвестиции. Как раз регулирование предоставит возможность контролировать сопоставимость объема затрат оператора соответствующему росту тарифов.

Напомним, сотовые операторы Казахстана начали поднимать цены. После жалоб казахстанцев в Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что разберутся в ситуации.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что в Казахстане проблема с интернетом связана с дешевыми тарифами и активным пользованием казахстанцев.

Отвечая на вопрос Президента Касым-Жомарта Токаева о качестве интернета, Мусин ответил, что в отрасли имеются две глобальные проблемы и обе они связаны с людьми.

"(Первая проблема - радиофобы. - Прим.). Вторая проблема - дешевизна тарифов и то, что наши пользователи постоянно зависают в интернете. Если за границей сравнить, там, прежде чем открыть любое видео, пользователь подумает, а оно ему надо или нет, потому что его мегабайты сжигаются и он теряет деньги", - заявил Мусин.


Источник: Tengrinews.kz
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