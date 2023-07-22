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Прогноз погоды в Казахстане на 22 июля

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 08:43
Прогноз погоды в Казахстане на 22 июля
Иллюстративное фото
Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 22 июля 2023 года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалом. Лишь на юге, юго-западе, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере – туман, днем на юго-западе – пыльная буря.

Днем в Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Туркестаснкой, Алматинской областях, области Жетісу, на юге Карагандинской, Абайской, Актюбинской областях, области Ұлытау ожидается сильная жара 35-40°С.

На большей части Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в областях Ұлытау, Жетісу, Абай, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской, Северо-Казахстанской, на юге Костанайской, Атырауской, на юге, севере, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.


Источник: newtimes.kz
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