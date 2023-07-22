Правила выписывания рецептов на лекарства изменились в Казахстане

Документ опубликован 19 июля и вступит в силу 29 июля.



Приказом министра здравоохранения Казахстана внесены изменения в правила выписывания, учета и хранения рецептов, передает «Голос народа».



С 29 июля, когда документ вступит в силу, нуждающимся в постоянном бесплатном и льготном обеспечении лекарственными средствами, назначение допускается на период до 3 месяцев.



Неизлечимо больным, страдающим тяжелыми, прогрессирующими заболеваниями в терминальной (конечной) стадии, количество выписываемого в одном рецепте лекарственного средства, содержащего наркотические или психотропные вещества, допускается назначать в количествах, достаточных на 10-15 календарных дней терапии, а для проживающего в отдаленном от районного центра населенном пункте ‒ на 25-30 календарных дней терапии.



Рецепты на получение лекарственных средств, в том числе отпускаемых бесплатно и на льготных условиях, действительны в течение месяца, а содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества ‒ в течение 15 календарных дней с момента выдачи рецепта.



При хранении рецептов ответственное лицо на 1 число каждого месяца сверяет фактическое наличие специальных рецептурных бланков с книжным остатком, о чем составляет акт сверки специальных рецептурных бланков по форме.



При выявлении расхождений руководитель организации здравоохранения в течение должен известить об этом территориальное подразделение госоргана в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.



Срок хранения рецепта в аптеках составляет не менее 30 календарных дней, за исключением рецепта на препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Срок их хранения составляет год.

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