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Правила выписывания рецептов на лекарства изменились в Казахстане

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Правила выписывания рецептов на лекарства изменились в Казахстане
Иллюстративное фото
Документ опубликован 19 июля и вступит в силу 29 июля.

Приказом министра здравоохранения Казахстана внесены изменения в правила выписывания, учета и хранения рецептов, передает «Голос народа».

С 29 июля, когда документ вступит в силу, нуждающимся в постоянном бесплатном и льготном обеспечении лекарственными средствами, назначение допускается на период до 3 месяцев.

Неизлечимо больным, страдающим тяжелыми, прогрессирующими заболеваниями в терминальной (конечной) стадии, количество выписываемого в одном рецепте лекарственного средства, содержащего наркотические или психотропные вещества, допускается назначать в количествах, достаточных на 10-15 календарных дней терапии, а для проживающего в отдаленном от районного центра населенном пункте ‒ на 25-30 календарных дней терапии.

Рецепты на получение лекарственных средств, в том числе отпускаемых бесплатно и на льготных условиях, действительны в течение месяца, а содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества ‒ в течение 15 календарных дней с момента выдачи рецепта.

При хранении рецептов ответственное лицо на 1 число каждого месяца сверяет фактическое наличие специальных рецептурных бланков с книжным остатком, о чем составляет акт сверки специальных рецептурных бланков по форме.

При выявлении расхождений руководитель организации здравоохранения в течение должен известить об этом территориальное подразделение госоргана в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Срок хранения рецепта в аптеках составляет не менее 30 календарных дней, за исключением рецепта на препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Срок их хранения составляет год.
минздрав лекарства аптека


Источник: golos-naroda.kz
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