Какую зарплату получают врачи и медсестры в Казахстане

По данным специалистов, средняя зарплата работников сферы здравоохранения и социальных услуг почти на 20% меньше, чем в среднем по Казахстану.







По словам специалистов, зарплаты разнятся от региона к региону и зависят от стажа медика. Так, в одной из поликлиник Шымкента врачи общей практики в среднем получают от 300 до 425 тысяч тенге, передает «Голос народа» со ссылкой на Otyrar.kz.



Зарплата узких специалистов немного отличается.



«Врачи узкой практики без стажа получают 274 тысяч тенге, со стажем 398 тысяч тенге, в среднем 336 тысяч», – говорит врач-эксперт Гульжан Мусабекова.



Еще меньше зарабатывают медсестры. Средняя же зарплата работников сферы здравоохранения и социальных услуг по стране в первом квартале составила 273 тысячи тенге. Это почти на 20% меньше, чем в среднем по Казахстану.



По словам специалистов сферы здравоохранения, учитывая долгие годы, потраченные на обучение, сложность работы и нагрузку – этого мало. В развитых странах врачи получают как минимум двойную среднюю зарплату по стране, чуть меньше зарабатывают медицинские сестры.



Не хватает и медицинского обеспечения. Более половины инвестиций утекают в Алматы и в Астану.



«Областные центры и не только областные центры, но и межрайонные больницы, у них должен быть свой уровень обеспечения. Приказ министерства здравоохранения, который регламентирует минимальные стандарты оснащенности в зависимости от отделений и специальностей, он на 100% не выполняется практически нигде, и есть регионы которые существенно отстают от этого норматива», – говорит эксперт в сфере здравоохранения Али Нургожаев.



Поэтому, пациентам для получения некоторых медицинских услуг приходится выезжать в другие регионы или ехать в столицу страны. В министерстве здравоохранения рассказали, что вопросы обеспечения больниц решаются поэтапно. А зарплаты медикам повысят.



«Производится поэтапное повышение заработной платы медицинских работников, врачам на 30%, средним медицинским работникам на 20%», – прокомментировала руководитель управления методологии оплаты труда работников здравоохранения бюджетного департамента МЗ РК Асель Алтынбекова.



Эксперты считают, что врачей нужно не только привлекать заработными платами но и условиями труда, например, снижать нагрузку. Иначе ценные кадры из поликлиник перетекут в частные медцентры.



К слову, ранее сравнили заработные платы депутатов ряда разных стран. Выяснилось, что среди стран Центральной Азии больше всего платят депутатам Казахстана.