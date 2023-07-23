В Казахстане проверят все детские государственные организации

Заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова поручила министерствам просвещения, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта совместно с акиматами и Уполномоченным по правам ребенка провести ревизию всех государственных организаций для детей (реабилитационных центров, интернатов, детских лагерей и т.д.) для их поэтапного ремонта, обновления материально-технической базы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.



Также Дуйсенова поручила проработать министерствам индустрии и инфраструктурного развития, просвещения совместно с акиматами областей вопросы выдачи жилья в областных центрах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.



Вопросы координации работы по охвату семей всесторонней помощью вице-министр поручила закрепить за органами занятости и социальных программ.



МВД совместно с госорганами и акиматами поручено проработать законодательное закрепление работы мобильных групп для раннего выявления семей, находящихся в неблагополучной ситуации.



Созданием Единого государственного контакт-центра для оказания помощи по вопросам семьи, женщин и детей будет заниматься Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.



Дуйсенова поручила уделить особое внимание обеспечению безопасности детей. В связи с последней трагедией в Туркестанской области акиматам совместно с МВД поручено создать базу данных по ресоциализации лиц, высвобождаемых из мест заключения.