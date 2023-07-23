«Предстоит очень много сделать, чтобы Казахстан стал энергетически благополучным»

Электроэнергетическая отрасль суперважна для экономики государства. Но ни для кого не секрет, что Казахстан вошёл в полосу энергодефицита. Что нас ждет в будущем, и какие шаги нужно предпринять, чтобы скорее пройти эту «серую» полосу? Эти и другие вопросы «АЖ» адресовал ветерану казахстанской электроэнергетики Суиншлику ТИЕСОВУ.



– Суиншлик Амирхамзиевич, почему это произошло, и, на Ваш взгляд, что нужно сделать в первую очередь для обеспечения электроэнергией всех субъектов нашей страны?



– Государственная политика должна быть направлена в первую очередь на обеспечение опережающего развития электроэнергетической отрасли страны, и правительство Казахстана должно всегда придерживаться этого принципа. Этот принцип был заложен еще в 20-е годы прошлого столетия в плане ГОЭЛРО, и огромная страна СССР сумела достичь колоссальных результатов в экономике за 15 лет. Мы же нарушили этот принцип и из-за этого вошли в эпоху дефицита электроэнергии. Когда мы говорим о Единой энергосистеме Казахстана, но так ли она едина? Посмотрите, огромная часть территории страны, причем одна из богатейших частей – Западный Казахстан – работает изолированно от Единой энергосистемы. Западноказахстанские области соединены сетями высокого напряжения в первую очередь с Россией. 30 лет независимости прошло, а этот крупный регион продолжает работать отдельно, в связке с россиянами. В различных ситуациях, особенно аварийных, энергосистема Западного Казахстана зависит от соседнего государства. Разве это правильно? Нет, конечно.



Одной из первых задач решения проблемы я все-таки вижу в завершении создания Единой энергосистемы Казахстана за счет присоединения западных энергосистем к общей национальной энергосистеме. Но просто построить линии и соединить их экономически неоправданно. Ведь нужны линии высокого напряжения 500 киловольт, а их строительство ˗˗ дорогое удовольствие. Значит нужно в первую очередь построить в Западном Казахстане крупные энергетические источники, где есть для нее большие возможности. Неважно какие – большая газовая станция, или несколько газовых станций или, возможно, атомная станция, или набор возобновляющихся источников. Но они должны обеспечить не менее 500-700 мегаватт передачи мощности в дефицитные регионы Казахстана. Тогда Западный Казахстан стал бы по генерации избыточным, и эту генерацию мог бы поставлять по высоковольтным линиям в дефицитные части, в центральную и южную часть Казахстана. В первую очередь Западный Казахстан смог себя полностью обеспечить электроэнергией и это важно для экономики этого региона.



˗˗ Как могут решить проблему энергодефицита действующие станции?



˗˗ Основу нашей электроэнергетики составляют угольные электростанции, которые вырабатывают более 80% всей электроэнергии в стране. У нас есть дешевый экибастузский уголь! Например, у нас действительно был большой проект Экибастузского комплекса. По сути, из четырех станций, которые раньше планировались как угольные, построена в полном объеме только первая станция – Экибастузская ГРЭС-1, причем один из блоков демонтирован и из восьми осталось семь блоков. Нужно восстанавливать восьмой блок. И вторая станция – Экибастузская ГРЭС-2, которая, согласно проекту, должна быть тоже из восьми блоков, но всегда работала двумя. Это все то, что удалось сделать в советское время – можно сказать, дар независимому Казахстану. В первую очередь, необходимо достроить хотя бы еще два блока на Экибастузской ГРЭС-2. Достроить то, что начали уже делать в свое время – экономически верно. Это обошлось бы быстрее и дешевле, чем бы, к слову, строительство той же атомной станции. Ставить жестко крест на угольной энергетике – это не совсем правильно. Инвестиционный цикл в электроэнергетике большой. Если ты приходишь на пустую площадку, то нужно 15 лет, чтобы закрутились турбины, котлы и появились первые мегаватты.



О ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ



– Есть ли проблемы с размещением возобновляемых источников в Казахстане?



– Мы приверженцы «зеленой» энергии. Я прекрасно понимаю – все те запасы твердого топлива, которые есть в наших недрах, когда-нибудь иссякнут. Того, что разведано на сегодняшний день, нам хватит, возможно, на 100 лет, но надо же смотреть и дальше. Важно развивать возобновляемые источники, будь то солнечные, ветровые электростанции, будь то станция, работающая на биомассе. Начинать делать это мы просто обязаны. Например, эти малые станции можно было развивать на юге Казахстана, где всегда ощущался дефицит электроэнергии.



Стране нужно активно двигаться в этом направлении. Но сейчас мне не нравится отсутствие системности, продуманности в этом вопросе. То есть кто-то решил построить солнечную станцию, кто-то ещё ветровую, кто-то еще. И хотят поставить станцию там, где есть для этого соответствующие климатические условия, где много солнца и ветра. В целом такие решения вписываются в стратегию развития возобновляемых источников. Но нет системности в определении точек размещения. Должна быть карта будущих возобновляемых источников с учетом направленности маневренной энергии, возможного покрытия возникшего дефицита из-за остановки этих возобновляемых источников, если, допустим, не будет ветра и солнца. Вот такой системной большой карты с размещением любых станций, в том числе станций возобновляемых источников, которые бы затем предлагались инвесторам или бизнесменам – нет. Должно быть на государственном уровне определено, что инвестору нужно строить не там, где ему удобно, а нужно, условно говорю, строить в районе Кокчетава или Туркестана. А сейчас, мне кажется, есть некая хаотичность: проводятся аукционы, где основной целью является выбор предложений по более низкой цене, которая является основной определяющей, но не учитывают предполагаемое место размещения, наличие готовых электрических сетей для выдачи мощности и возможности резервирования подачи мощности и остановки возобновляемых источников при неудовлетворительных погодных условиях.



И для обеспечения сбыта своей продукции бизнес должен идти туда, куда ему говорят. Хотите построить станцию – стройте ее вот в этом месте, она здесь нужнее. Я ратую за системность, она нужна как в вопросе развития возобновляемых источников, так и вообще в размещении любых станций.



ОДНОЗВЕЗДНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НА ВСЮ СТРАНУ



– Насколько надёжно размещение опорных базовых источников электроэнергии в стране?



˗˗ У меня вообще давно назрела мысль по размещению опорных базовых источников в Казахстане. Сейчас их размещение напоминает звезду, от которой лучами расходится электроэнергия. Это Павлодарская область, а точнее Экибастузский регион, от которого на восток, на север, юг и центр расходятся мощнейшие линии электропередачи. С точки зрения надежности это опасно – если что-то случается с этой «звездой», последствия сказываются повсеместно. Да, у нас есть спасительные связи с Россией, другими странами Центральной Азии, но это лишь кратковременная помощь в ликвидации аварийных ситуаций, а не базовая. А у нас есть возможности построить «многозвездную» генерацию в рамках нашей энергосистемы. Где-то атомная станция стоит, где-то сохраняет свой статус угольный центр, где-то газовый центр генерации. В стране должны быть три-четыре базовых центра производства электроэнергии. Схема национальной энергосистемы с точки зрения генерации должна быть «трех-четырехзвездной». Те вещи, которые я озвучиваю, должны составлять суть государственной политики в этой сфере. Ведь государству что нужно? Чтобы народ комфортно жил, чтобы экономика развивалась.



БЕЗ АЭС НЕ ОБОЙТИСЬ



– Целесообразно ли построить в Казахстане атомную электростанцию? Насколько безопасно эксплуатировать её в нашей стране в отсутствие специалистов, умеющих работать на АЭС?



– Нам действительно нужно построить атомную электростанцию, потому что все эти возобновляемые источники имеют один изъян: при отсутствии соответствующих природных условий они не будут работать. Поэтому нужно иметь базовый источник энергии.



Если сейчас мы постепенно отходим от угольной энергетики, то альтернативной может являться только атомная энергетика. Потому что мы прекрасно знаем, что страна не настолько богата газом, и полностью заменить газовыми станциями угольные в масштабах страны не представляется возможным, это мы можем сделать только в отдельных регионах. Но даже в этом случае газовые станции не могут быть станциями базового типа, которые могли бы покрыть базовую часть суточного графика национальной энергосистемы. Атомные станции нам необходимы.



Сейчас решение по строительству атомной электростанции принято, и это правильно. Другой вопрос – выбор места. Должно учитываться много факторов. Первое – это готовность инфраструктуры, то есть наличие сетевых объектов, возможности передачи мощностей атомной станции по этим сетям. Второе – наличие хорошего водоема, пусть это будет река, озеро или море. Атомной станции требуется достаточное количество воды. Плюс экологические последствия, их нужно смоделировать. Как показывает мировой опыт, есть человеческий фактор, который может привести к аварийным ситуациям с большими негативными последствиями. Этот фактор нельзя исключать, и мы должны быть готовы к активным действиям для минимизации последствий нештатных ситуаций для здоровья населения, для окружающей среды.



Атомную электростанцию планируется построить в Балхаше. У нас есть протяженная сеть Север-Юг, где от Экибастузского комплекса электроэнергия по сетям высокого напряжения идет на юг.



Еще 20 лет назад нам было понятно, что на юге-востоке Казахстана, в районе озера Балхаш нужно ставить станцию, которая позволила бы реализовать идею «многозвездности» генерации, повысила бы пропускную способность сети Север-Юг и решила проблему дефицита в южной части страны. В Балхаше была выбрана площадка, и началось строительство Южно-Казахстанской ГРЭС, которую потом «благополучно» заморозили. Были разные попытки реанимировать этот проект, но ничего не получилось. Если бы она была построена в свое время, то сейчас у нас не было бы этих проблем. Там есть готовая площадка, некоторая отдаленность от жизненно важных центров, там подготовлены коммуникации, дороги, и поэтому данная точка была выбрана для строительства АЭС.



Сейчас, насколько я знаю, идет работа над выбором проекта строительства атомной станции. Мы сами не можем реализовать этот проект, там другая технология, она новая. Было мнение, что строить должны россияне. Они нам предлагали свой проект, хотели построить, эксплуатировать эту станцию и научить нас работать с атомной энергией. Россия имеет большой опыт реализации проектов по строительству АЭС. Росатомпром строил атомные электростанции и за рубежом – в Турции, Венгрии. По этой схеме можно было бы сделать в Казахстане. Но тогда нужно закупать российское оборудование ˗˗ реакторы, котлы, турбины. Однако с учётом нынешней международной ситуации всё это под вопросом. Как пойдет дальше – время покажет.



К слову, атомная энергетика хорошо развита в США, Франции, Китае, Японии, России, Южной Корее и Канаде. Они являются мировыми лидерами по атомной генерации. Атомная энергетика развивается там, где есть водные ресурсы.



Решение построить у нас атомную электростанцию уже принято, поэтому нужно незамедлительно заняться подготовкой кадров, тем более есть у кого учиться. При этом невозможно обучить людей за год или два. Чтобы подготовить квалифицированных специалистов, нужно минимум пять лет.



ЛУЧШЕ ВСЕГО «ДВА В ОДНОМ»



– Нехватка электроэнергии негативно сказывается на централизованном теплоснабжении. Как решить эту проблему?



– Централизованное теплоснабжение связано с генерацией, и это действительно очень серьезный вопрос. Казахстан является достаточно холодной страной, у нас отопительный сезон в некоторых регионах достигает 7-8 месяцев в году, и основная потребность в тепловой энергии закрывается за счет централизованного теплоснабжения как наиболее эффективного на данный момент. Но 80-90% этих тепловых станций работают на угле. А мы вроде запрет ставим на угле. Мы не можем дальше развивать тепловую энергетику, в которой базовым топливом является уголь. Что нужно делать? Чем иметь тысячу небольших котельных, экономически и экологически важнее, чтобы в одном крупном источнике были и выработка электроэнергии, и теплоснабжение.



В решении вопроса по теплоснабжению я вижу два пути.



Первый – переход на электроотопление. А для этого нужно иметь необходимые киловатт/часы. Поэтому нужно развивать свои станции, перестраивать электрические сети, чтобы они смогли выдержать дополнительную новую большую нагрузку для частных домовладений, но зато получаем электронагрев, электроплиты и как следствие, комфортные условия жизни. И при этом безо всяких выбросов, всё экологически чистое. Но всё упирается в то, что у нас дефицит с электроэнергией.



Второй путь – комбинированный. Уже во многих странах, в частности, в России, начали строить малые атомные ТЭЦ. Недалеко от достаточного крупного населенного пункта строится тепловая атомная электростанция, которая выполняет функцию теплоснабжения и попутно вырабатывает киловатт/часы. У нас в Казахстане таких станций нет. А если будет решение их строить, то нужно посмотреть на проблему системно, с точки зрения эффективности, экономичности, безопасности для людей и страны. Важно определить на государственном уровне, в каких городах ставить атомные тепловые станции. Уточнить, где есть соответствующие подготовленные площадки, источники водоснабжения и достаточно короткий путь доставки соответствующей тепловой энергии. Также на государственном уровне выявить, в каких населенных пунктах можно обойтись без атомной станции и построить газовые тепловые станции. Например, в том же Западном Казахстане, где можно найти базовые объемы сырья. А в каких-то населенных пунктах необходимо переходить на централизованное электро- и теплообеспечение.



То есть выстроить вот таким образом поэтапно расписанную по периодам систему вытеснения угольной тепловой энергетики с рынка. Считаю это важным и с социальной точки зрения.



Нурбейбит НУГМАНОВ



СПРАВКА «АЖ»



Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич, 1946 г. р., в разные годы работал на инженерных, затем руководящих должностях на объектах энергетики в Астане (тогда ещё Целинограде), Алматы; был первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности РК, вице-президентом, председателем Совета директоров АО KEGOC. Возглавлял АО «КОРЭМ». В 1990-1995 г. г занимал должность генерального директора ПЭО «Атырауэнерго» («Гурьевэнерго»). В настоящее время член Совета директоров АО «КОРЭМ».



Кандидат технических наук, автор ряда монографий и статей по энергетической тематике.

