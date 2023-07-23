Казахстанская авиакомпания совершила первый рейс с женским экипажем

Самолет авиакомпании Qazaq Air совершил полет под управлением командира Екатерины Сверчковой и второго пилота Ажар Несипбаевой. Авиалайнер выполнил два сектора перелета по маршрутам Астана – Петропавловск – Астана и Астана – Омск – Астана, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



На своей странице в Instagram Ажар Несипбаева написала, что в кабине самолета нет никаких гендерных различий.



Есть командир, есть второй пилот. Каждый выполняет свои обязанности и знает свое дело. Вчера мы такие красивые и счастливые работу работали. Удивляли всех вокруг и очень душевно провели еще один рабочий день, — сказала второй пилот.



Первая девушка-пилот Qazaq Air Екатерина Сверчкова пришла в авиакомпанию в 2018 году, когда ей был всего 21 год. Свой первый самостоятельный полет за штурвалом самолета она совершила в 16 лет.



Моя любовь к авиации проросла через парашютный спорт, я отдала этому делу шесть лет. Там ближе и познакомилась с авиацией и самолетами. Решила просто попробовать свои силы как частный пилот, так и случилась взаимная любовь с гражданской авиацией, – вспоминает она.



Она добавила, что у пилотов непростой график. В свободное время Екатерина восстанавливает силы, отсыпается, занимается йогой и любит гулять по набережной.