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Казахстанская авиакомпания совершила первый рейс с женским экипажем

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:05
Казахстанская авиакомпания совершила первый рейс с женским экипажем
Иллюстративное фото
Самолет авиакомпании Qazaq Air совершил полет под управлением командира Екатерины Сверчковой и второго пилота Ажар Несипбаевой. Авиалайнер выполнил два сектора перелета по маршрутам Астана – Петропавловск – Астана и Астана – Омск – Астана, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

На своей странице в Instagram Ажар Несипбаева написала, что в кабине самолета нет никаких гендерных различий.

Есть командир, есть второй пилот. Каждый выполняет свои обязанности и знает свое дело. Вчера мы такие красивые и счастливые работу работали. Удивляли всех вокруг и очень душевно провели еще один рабочий день, — сказала второй пилот.

Первая девушка-пилот Qazaq Air Екатерина Сверчкова пришла в авиакомпанию в 2018 году, когда ей был всего 21 год. Свой первый самостоятельный полет за штурвалом самолета она совершила в 16 лет.

Моя любовь к авиации проросла через парашютный спорт, я отдала этому делу шесть лет. Там ближе и познакомилась с авиацией и самолетами. Решила просто попробовать свои силы как частный пилот, так и случилась взаимная любовь с гражданской авиацией, – вспоминает она.

Она добавила, что у пилотов непростой график. В свободное время Екатерина восстанавливает силы, отсыпается, занимается йогой и любит гулять по набережной.


Источник: liter.kz
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