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Актюбинцы в счет долга по зарплате угнали КамАЗ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:43
Актюбинцы в счет долга по зарплате угнали КамАЗ
Иллюстративное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Троим актюбинцам фирма задолжала зарплату. В счет нее мужчины решили завладеть грузовиком. Их осудили по статье "Самоуправство", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Актюбинец, работавший механиком в местном ТОО, не мог получить свою зарплату. Задолженность составляла 1 миллион 267 тысяч тенге.

Тогда он решил вместо зарплаты забрать у работодателя грузовик марки КамАЗ. Предложил это дело еще двоим коллегам, перед которыми у предприятия также были долги по зарплате. Трое мужчин поехали на карьер в районе трассы Актобе – Орск и угнали оттуда грузовик, техника никем не охранялась.

"Но на этом их везение закончилось. Когда об их способе добиться зарплаты стало известно, на всех троих возбудили уголовное дело по статье "Самоуправство". Суд признал их виновными и приговорил к штрафу в 612 тысяч 600 тенге (200 МРП). Осужденные работники просили снизить сумму штрафа до 100 МРП, но облсуд оставил приговор в силе", - сообщает "Диапазон".


Источник: Tengrinews.kz
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