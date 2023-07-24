"30 лет прошло, ничего не изменили". Что не так с развитием языковой политики в Казахстане

На портале "Открытые НПА" опубликован проект концепции развития языковой политики на 2023–2029 годы в Казахстане. Проект предлагает за ближайшие семь лет увеличить долю казахскоязычного населения в республике до 84 процентов, а долю граждан, владеющих сразу тремя языками, - до 32 процентов. Корреспондент Tengrinews.kz поинтересовалась у экспертов, каково реальное положение дел в языковой сфере.Политолог, участник Национального курултая Казбек Майгельдинов отметил, что проект для обсуждения концепции развития языковой политики на ближайшие годы был размещен в апреле текущего года."По данному вопросу у меня три момента. Во-первых, задача, которая поставлена в данной концепции - увеличение доли казахоязычного населения с 80 до 84 процентов и доли граждан, которые владеют тремя языками, - с 29 до 32 процентов. Я считаю, что такая постановка ошибочна", - заявил Казбек Майгельдинов.Во-первых, как отметил эксперт, в мировой практике есть принятый уровень владения языком. Например, английский язык - начиная от Beginner до профессионального. В частности, чтобы преподавать английский язык, необходим продвинутый уровень Advanced. Такие уровни владения также существуют и по другим языкам."Насколько соответствует понятие "увеличение доли казахоязычного населения" в концепции этим международным правилам? Если бы стояла задача по увеличению уровня владения языком, то я думаю, мало просто языковой политики, поскольку здесь больше подходит вопрос педагогической концепции по обучению языкам, которые находятся в юрисдикции Министерства просвещения", - подчеркнул политолог.Второй момент, как указал Казбек Майгельдинов, на сегодняшний день доля казахоязычного населения определяется на основании переписи."Опять-таки вопрос, насколько данные переписи могут определить, как человек владеет казахским языком? То есть он может просто разговаривать на нем или он может писать и свободно разъясняться? Ставится вопрос о том, насколько этот показатель, который взят из переписи населения, будет объективен и в дальнейшем, даже если мы достигнем 84 процентов казахоязычного населения. Будет ли он говорить о том, что 84 процента из 20 миллионов граждан Казахстана говорят и используют казахский язык?" - задался вопросом эксперт.Третий вопрос также касается переписи населения. По мнению политолога, есть тенденция роста доли казахов, "титульной нации", которая связана уже с объективными причинами - это демографический фактор. На сегодня население нашей страны на 79-80 процентов состоит из казахов."Я считаю, что, исходя из этих трех пунктов, вопрос должен стоять не о развитии языковой политики, а о популяризации и распространении казахского языка. Но опять-таки это больше относится к естественным процессам. Поэтому у меня очень сумбурное восприятие по данному вопросу достижения 84 процентов казахоязычного населения, так как оно не имеет под собой четких индикаторов, не имеет под собой четких определений. Кто это, казахоязычное население, на каком уровне оно владеет казахским языком, и в целом показывает ли это то, что казахский язык является основным языком, который используется во всех сферах жизни общества?" - поделился Казбек Майгельдинов.Руководитель образовательной программы "Юриспруденция" казахского отделения университета КАЗГЮУ имени Нарикбаева, член государственной терминологической комиссии Сағидолла Баймұрат рассказал, что хоть концепция развития языковой политики указывает проценты, в ней должно быть учтены не только те, кто владеет языком, но и их уровень владения казахским. Будучи юридическим консультантом Палаты юридических консультантов Астаны, он часто сталкивается с игнорированием казахского языка на законодательном уровне."Для концепции это, так скажем, достаточные формулировки для постановки целей. Что касается их выполнения, нужно выходить за рамки действующих практик. Мы уже сейчас занимаемся словарем, который планируем завершить осенью. Там мы выявили многочисленные ошибки в законах. Ситуация очень плачевная. Юридический казахский язык формируется исключительно законодательством на данный момент. Потому что законодатель игнорирует научные достижения, исследования и мнения ученых именно на казахском языке", - рассказал Сағидолла Баймұрат.По его словам, все обсуждения проходят на русском языке. Следовательно, любое мнение по той или иной норме, правилу сводится к обсуждению на русском языке, дальше проводится только перевод."И на каждом уровне, в министерствах, дальше - в Мажилисе, дальше - в Сенате сидят переводчики, которые используют разные слова на казахском языке. По многим терминам нет единой позиции. Это все очень осложняет: преподавание на казахском языке для юр- и бизнес-школ, а также работу юридических консультаций на казахском языке. К этому моменту мы уже должны перейти к обсуждению законопроектов, проведению рабочих групп на казахском языке. Даже если мы сейчас начнем, я даю вам 100-процентную гарантию: никто не сможет его обсудить. Люди не знают терминов, единых терминов нет", - поделился эксперт.По словам юриста, судьи затрудняются говорить полностью на казахском языке. В суде приходится использовать русские слова, потому что законы непонятны, разные слова и плохой перевод.Сағидолла Баймұра также является членом Государственной терминологической комиссии, которая занимается утверждением единых терминов. По мнению эксперта, к единому обсуждению можно перейти, только когда у всех будет единое понимание по конкретному термину."До тех пор любые инициативы по обсуждению законопроектов бесполезны. Потому что нет единого мнения даже по слову, например, приобретение. В одном месте приобретение по-казахски - это "иелену", в другом месте - "иемдену", в третьем месте - вообще "алу". Сплошь и рядом такое, и какой же термин использовать?" - пояснил он.На вопрос о том, сколько еще времени потребуется для того, чтобы казахскому языку отдавался приоритет не только в юридической сфере, но и в остальных, Сағидолла Баймұрат ответил: "Уже более 30 лет прошло, а мы ничего не изменили. Просто ежегодно ошибки добавляются, становится все хуже и хуже. Невозможно сейчас сказать, сколько времени потребуется". Перейдем ли мы полностью на казахский язык, будет зависеть от политической воли, потому что нужно понимать, что свобода использования языка - это политическое право, добавил он."У нас вообще политика такая, что казахский язык сам будет как-нибудь развиваться. То есть язык оставлен на произвол судьбы. Многие в госаппарате не говорят на казахском языке. У них свой рабочий язык - русский, они все это говорят, и все это знают. Если сейчас переходить на казахский язык, они все останутся без работы. Тест по казахскому языку не обязателен для поступления на госслужбу. Ты его просто сдаешь, да, двойку получишь, но все равно можешь поступить на госслужбу. Поэтому нужно усиление, закрепление развития политического права человека на казахский язык", - заключил он.Казахстанский дипломат, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев отметил, что концепция ставит перед собой достаточно скромные задачи. По его мнению, за ближайшие семь лет увеличить долю казахоязычного населения в республике до 84 процентов - не такая уж недостижимая цель."У нас население молодое, средний возраст - порядка 30 лет. А у остальных, видимо, недостаточно мотивации. Я прекрасно знаю людей, которые едут, к примеру, грузчиками в Америку или Европу и в течение месяца умудряются освоить то польский, то английский языки. Почему нельзя выучить за эти годы казахский язык? Концепция должна ставить более амбициозные задачи. 84 процентов мы добьемся и ничего не делая. Проблема в том, что люди хотят двигаться по-старому. Мы не должны повторять ошибок прошлого. За 30 лет мы так и не добились, чтобы все население страны полностью заговорило на государственном языке", - указал Талгат Калиев.Он добавил, что казахский язык пока не имеет привлекательности для рынка. По его мнению, государство должно уделять внимание и выделять деньги на производство качественного контента на казахском, тогда и язык будет востребован. Кроме того, он заявил о необходимости создания комиссии, которая позволит провести систематизацию языка по современным стандартам. Мы должны двигаться к унификации, в том числе в сторону сближения с другими языками тюркской группы, заключил эксперт.Председатель Алматинского областного филиала общественного объединения "Международное общество "Қазақ тілі" Гулзира Акимжанова отметила, что процентная ставка в целевых показателях концепции предназначена для республиканского масштаба. Однако процентная доля регионов выше этих показателей."Доля населения, владеющего государственным языком по республике, может варьироваться в зависимости от доли северных регионов. В настоящее время этот показатель в Алматинской области составляет 93 процента. Как вы сами знаете, Алматинская область является одним из регионов с большой концентрацией этносов", - отметила Гулзира Акимжанова.По ее словам, в области проводятся масштабные работы по расширению сферы преподавания государственного языка этническим группам. В частности, в области действует 20 обучающих центров и из года в год возрастает число представителей других национальностей, с энтузиазмом обучающихся казахскому языку.На момент написания материала в Комитете языковой политики Министерства науки и высшего образования на запрос корреспондента Tengrinews.kz с просьбой объяснить содержание проекта ответили, что проект концепции пока находится на рассмотрении в Администрации Президента. Затем его отправят на утверждение в канцелярию премьер-министра, и только после этого возможно будет начать точечное обсуждение концепции.Ранее мы попросили известного телеведущего и основателя движения Jaidarman Есена Елеукена оценить состояние казахского языка сейчас и рассказать о развитии отечественного контента.