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В Казахстане появилась цифровая топливная карта

Просмотров:215 Опубликовано: Сегодня, 11:17
В Казахстане появилась цифровая топливная карта
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Цифровую топливную карту можно получить и добавить в электронные кошельки Apple и Google и покупать дизельное топливо по дифференцированным ценам (295 тенге за литр), не предъявляя водительское удостоверение и/или свидетельство о регистрации транспортного средства, передает ИА «NewTimes.kz».

Документ доступен в один клик без открытия каких-либо приложений для всех казахстанцев, имеющих водительское удостоверение.

Чтобы получить цифровой документ, достаточно зайти на сайт Freedom Bank в раздел «Цифровые документы» и совершить несколько шагов онлайн за пару минут. Клиентом банка быть необязательно, пользоваться сервисом может любой желающий.

Открытие цифровой топливной карты возможно только для водителей легковых автомобилей. Владельцы грузового транспорта могут воспользоваться сервисом в мобильном приложении eGov mobile, предварительно пройдя авторизацию.

Также при получении указанной карты на сайте банка в электронный кошелек автоматически добавятся удостоверение личности, водительские права и технический паспорт. Перечисленные цифровые документы являются официальным видом документа на территории Казахстана и действуют наравне с бумажным вариантом.

В министерстве энергетики напомнили, что приказом главы ведомства об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен установлен лимит на дизельное топливо:

- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан − в объеме 100 литров в день по цене 295 тенге/литр,
- а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов − при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет – 300 литров по цене 295 тенге/литр.

Остальной категории, а также свыше указанных лимитов, дизельное топливо отпускается по 450 тенге за литр.

По вопросам топливной карты и спискам АЗС можно обратиться в рабочее время по телефонам: + 7 (747) 897-9781, по вопросам добавления карты в Wallet: 595.


Источник: newtimes.kz
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