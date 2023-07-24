Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 24 Июля
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.81 KZT
  • €1 = 494.94 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

ДТП с автобусами в Алматы: вынесен приговор водителю

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 12:25
ДТП с автобусами в Алматы: вынесен приговор водителю
Кадр из видео
В Алмалинском районном суде Алматы вынесен приговор водителю автобуса, которого судили за совершение ДТП в центре города в ноябре прошлого года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Судом установлено, что 8 ноября 2022 года около 14:00 подсудимый А., управляя автобусом № 98 в южном направлении по улице Абылай хана, на пересечении улиц Абылай хана и Толе би, игнорируя правила дорожного движения, проехал на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом № 201, который двигался по улице Толе би. В результате ДТП пассажиры автобуса № 98 выпали наружу, потерпевший И. оказался под автобусом и скончался от полученных телесных повреждений, потерпевшая К. получила тяжкий вред здоровью, потерпевший Ш. получил средней тяжести вред здоровью.

Подсудимый в суде вину не признал и просил суд его оправдать.

Водитель автобуса № 98 признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Он получил наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Также решением суда он лишен права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Кроме того, в пользу пострадавших в качестве возмещения морального вреда взыскано каждому по 2 миллиона тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что крупная авария произошла в ноябре 2022 года на перекрестке Абылай хана и Толе би. Автобус 98-го маршрута столкнулся с 201-м автобусом. В результате столкновения погиб мужчина - стажер одной из транспортных компаний. Он вылетел из салона автобуса и угодил под колеса. Еще 21 человек пострадал, девять из них получили серьезные травмы.

На скамье подсудимых оказался 36-летний водитель 98-го маршрута. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 345, части 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Ранее в Управлении дознания ДП Алматы сообщили, что была составлена схема ДТП и проведен анализ систем видеонаблюдения с места аварии. По данным анализа, предварительно выяснилось, что 35-летний водитель автобуса № 98, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом № 201, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении. За рулем автобуса № 201 был 59-летний водитель.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика