ДТП с автобусами в Алматы: вынесен приговор водителю

В Алмалинском районном суде Алматы вынесен приговор водителю автобуса, которого судили за совершение ДТП в центре города в ноябре прошлого года, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Судом установлено, что 8 ноября 2022 года около 14:00 подсудимый А., управляя автобусом № 98 в южном направлении по улице Абылай хана, на пересечении улиц Абылай хана и Толе би, игнорируя правила дорожного движения, проехал на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом № 201, который двигался по улице Толе би. В результате ДТП пассажиры автобуса № 98 выпали наружу, потерпевший И. оказался под автобусом и скончался от полученных телесных повреждений, потерпевшая К. получила тяжкий вред здоровью, потерпевший Ш. получил средней тяжести вред здоровью.



Подсудимый в суде вину не признал и просил суд его оправдать.



Водитель автобуса № 98 признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Он получил наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Также решением суда он лишен права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Кроме того, в пользу пострадавших в качестве возмещения морального вреда взыскано каждому по 2 миллиона тенге.



Приговор не вступил в законную силу.



Напомним, что крупная авария произошла в ноябре 2022 года на перекрестке Абылай хана и Толе би. Автобус 98-го маршрута столкнулся с 201-м автобусом. В результате столкновения погиб мужчина - стажер одной из транспортных компаний. Он вылетел из салона автобуса и угодил под колеса. Еще 21 человек пострадал, девять из них получили серьезные травмы.



На скамье подсудимых оказался 36-летний водитель 98-го маршрута. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 345, части 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека").



Ранее в Управлении дознания ДП Алматы сообщили, что была составлена схема ДТП и проведен анализ систем видеонаблюдения с места аварии. По данным анализа, предварительно выяснилось, что 35-летний водитель автобуса № 98, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом № 201, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении. За рулем автобуса № 201 был 59-летний водитель.