"Не может все сразу сломаться": как казахстанцев обманывают в СТО

Не зря говорят, что в большом городе трудно найти хорошего врача или, допустим, юриста. В условиях, когда спрос вызывает неконтролируемое предложение, на рынке появляются мелкие мошенники или просто халтурщики. Такие в лучшем случае просто не помогут, а в худшем — еще и навредят. С автомастерами точно такая же проблема. Сегодня отыскать хорошее СТО, в котором будешь уверен на 100%, — задача сродни поиску утраченного ковчега из "Индианы Джонса" — может и получится, но за ним уже гоняются толпы фашистов. Мы рассмотрим несколько классических приемов недобросовестных автомастерских по "разводу" клиентов. В этом нам поможет как раз добросовестный автомеханик Владимир Габдуллин. Он рассказал Liter.kz несколько случаев из своей практики.



По словам специалиста, чаще всего автомобилистам навязывают ненужные услуги. Мастера, видя, что владелец авто не слишком хорошо разбирается в технической части, намеренно сгущают краски.



Приезжала к нам девушка, ей в сервисе сказали, что нужно поменять коробку, задрали цену высокую. Она засомневалась, приехала к нашим мастерам, у нас дешевле. Заехала, наш мастер посмотрел, а с коробкой вообще все нормально. Ее, в принципе, менять не нужно. Видимо, те просто решили навариться на ней. Недавно вот еще был случай. Паренек на "Гранте" заехал в СТО на диагностику. А они даже толком не подходили к машине, зато написали большой список, чего нужно заменить. А другой мой клиент ему посоветовал ко мне заехать. Я смотрю на этот список, а там больше половины менять не надо — все в идеальном состоянии. В итоге заменили только те детали, которые были изношены, — рассказал Владимир.



Также часто бывает так, что на СТО мастера меняют оригинальные запчасти на аналоги сомнительного качества (или вообще ставят б/у запчасти, не рассказывая об этом клиенту). Такие быстро выходят из строя и приводят автомобиль клиента обратно на подъемник. Однако, по словам Владимира, иной раз мастера вообще только делают вид, что что-то заменили.



Бывает, люди жалуются, что им на станции масло не поменяли даже, просто фильтр протерли, какую-то пустую канистру от масла показали, якобы залили. А новое масло клиента себе оставили. Что только не делают. Вот случай еще был, на "двенашке" парень приезжает, это его первая машина. Купил у знакомых перекупов. А те ко мне когда-то приезжали на диагностику. Ну я смотрю, машина знакомая. Оказалось, что ему в другом сервисе напридумывали, что нужно менять полностью все тормоза: барабаны, диски, цилиндры, суппорты, колодки, шланги... Я говорю, ну куда это так, не может быть такого, что сразу все из строя вышло. Я посмотрел, мы в итоге только колодки заменили. Все остальное целое было, — добавил автомеханик.



Кроме того, автомастерские могут назначать завышенные цены на запчасти и услуги, ставя клиентов перед фактом после окончания работ. Это может привести к неожиданно высоким затратам. По словам эксперта, девушек-водителей обманывают чаще, пользуясь их доверчивостью и незнанием устройства машины.



Чтобы избежать подобных ситуаций, следует принять несколько мер предосторожности:



— Искать рекомендации. Обратитесь к друзьям, семье или коллегам, чтобы они подсказали проверенные СТО.

— Проверить репутацию. Почитайте отзывы клиентов на мастерскую в интернете, ознакомьтесь с рейтингами.

— Получить предварительную оценку. Попросите предоставить вам детальную оценку стоимости работ и запчастей, прежде чем дать согласие на ремонт.

— Задавать вопросы. Будьте настойчивы и задавайте вопросы о характере работ и заменяемых деталях.

— Попросить старые детали. Просите вернуть старые детали после замены, чтобы удостовериться, что они были действительно заменены.