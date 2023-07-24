ИИН свободно выдают иностранцам − мажилисмен

Депутат мажилиса Мурат Абенов заявил, что казахстанский сайт открыто рекламирует незаконную услугу – выдачу ИИН иностранцам без приезда в Казахстан. По мнению Абенова, это преступная схема, реализуемая на глазах у всех государственных органов, передает ИА «NewTimes.kz».



«Это коррупционная схема под прикрытием государственных органов или преступная халатность? Почему глава МВД РК Марат Ахметжанов, министры цифровизации Мусин Багдат и информации Дархан Кыдырали до сих пор не пресекли действие этой организации и их сайта? Или есть личный интерес?» − задается вопросом депутат.



Мажилисмен потребовал от министерств предоставить ответ на вопрос, почему такие сайты до сих пор работают. По его словам, расследовать данный факт несложно, так как данные о регистрации сайта есть в открытом доступе.



«Ну а если тут факт преступного сращивания, то тех, кто содействует этому «бизнесу» нужно искать внутри МВД и МинЦифры. Прошу считать это официальным обращением, а значит по закону вы должны срочно принять меры, как только вам стало лично известно о преступных действиях», − резюмировал Абенов.



Тем временем сайт lsm.kz пишет, что прибывающим в Казахстан иностранцам могут дать возможность получать ИИН на границе.



Согласно ответу агентства по противодействию коррупции в ответ на депутатский запрос, в 2022 году был проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере органов миграционной службы. В результате было выработано 25 рекомендаций, которые в настоящее время находятся на исполнении.



«В целях повышения качества оказания государственной услуги и оптимизации процедуры, а также осуществления оперативного мониторинга миграционного процесса одной из рекомендаций предусмотрено проработать вопрос присвоения ИИН прибывающим иностранным гражданам при пересечении госграницы РК», – пояснили в антикоррупционной службе.



В ведомстве напомнили, что ИИН является госуслугой, и порядок выдачи регламентирован соответствующими правилами, а также осуществляется через госкорпорацию «Правительство для граждан» или веб-портал электронного правительства.



«Предоставление банками ИИН иностранным гражданам правилами не предусмотрено. Кроме того, в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 10 закона РК «О национальных реестрах идентификационных номеров», ИИН условно исключается из национального реестра индивидуальных идентификационных номеров при выезде нерезидентов из Казахстана», – заключили в агентстве.



В свою очередь в министерстве цифрового развития сообщили, что в конце III квартала 2022 года наблюдалось увеличение количества граждан РФ, желающих получить ИИН. Всего с начала 2023 года поступило 142,6 тыс заявок. Из них 109,8 тыс, или 61,8%, – граждане РФ (по доверенности – 2,4 тыс человек). В 2022 году было 451,3 тыс заявок, из них 281 тыс, или 59,7%, – граждане РФ (по доверенности – 4,2 тыс человек). В 2021 году было подано всего 172,4 тыс заявок, из них 14,8 тыс, или 8,6%, – граждане РФ (по доверенности – 333 человека).



В ведомстве отметили, что резкая перегруженность фронт-офисов «Правительства для граждан» создала неудобства для казахстанцев. В связи с этим были открыты дополнительные точки для оказания услуги по формированию ИИН иностранцам: в Астане, Алматы, Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.



Помимо этого, по согласованию с комитетом миграционной службы было реализовано временное решение по выдаче ИИН через банки. На сегодняшний день прием заявлений со стороны иностранцев на данную услугу через банки не осуществляется.



Госкорпорация предлагала сотрудничество ряду банков, по итогам переговоров инициатива была поддержана только одним фининститутом. В его отделениях в Астане, Алматы и Уральске были организованы рабочие места и определены сотрудники, которые принимали заявки. За счет этого через отделения банков с момента запуска было принято 5,7 тыс заявок и оформлено 4,5 тыс ИИН.



В ведомстве заверили, что банки не принимали решение по присвоению или отказу в формировании ИИН иностранным гражданам, так как, согласно правилам, вне зависимости от организации, в которой подается заявка на ИИН, рассмотрение заявления и принятие решения осуществляется услугодателем. Фактов нарушения требований по приему документов, по данным госкорпорации, не имеется.



Вместе с тем в МЦРИАП напомнили, что отсутствие ИИН может способствовать увеличению незаконной деятельности и обману, так как будет сложнее отследить и контролировать действия иностранных лиц.



При этом, вне зависимости от наличия/отсутствия ИИН, идентификация иностранного гражданина должна осуществляться на основании его национального паспорта или иного документа, установленного законодательством. То есть при получении банковской карточки сотрудник банка идентифицирует клиента по документам, удостоверяющим его личность, а не по ИИН, который требуется для учетных целей в информационных системах.



Более того, согласно пункту 6 статьи 9 вышеуказанного закона, ИИН выдается единожды (при повторной и последующей выдаче документов (содержащих ИИН) формирование нового индивидуального идентификационного номера не производится, кроме случаев усыновления (удочерения), а также несоответствия контрольного разряда в ИИН алгоритму его расчета). При выезде нерезидентов с территории Казахстана ИИН условно исключается, а при повторном въезде повторно активируется, без формирования нового ИИН.