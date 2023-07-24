Казахстанцы жалуются на невыносимую жару в поездах

Казахстанцы жалуются на жару в поездах. Пассажиры отмечают, что ехать в таких условиях непросто, особенно учитывая то, что летом многие путешествуют с семьями, маленькими детьми. В "Қазақстан темір жолы" ответили на претензии пассажиров, подробнее рассказывает Tengri Travel.В начале июля жительница Атырау пожаловалась на "невыносимую жару" в поезде сообщением Атырау - станция имени Дины Нурпеисовой, после поездки в котором ей стало плохо. По словам пассажирки, в вагонах были кондиционеры, но они не работали. Она также уточнила, что в вагоне ехали и маленькие дети, которые плакали из-за сильной духоты.На днях еще одно видео с жалобой на жару в поездах было опубликовано в TikTok. В этот раз речь шла о маршруте по направлению Алматы - Усть-Каменогорск. Кадры были засняты в одном из плацкартных вагонов."Билет с кондиционером и биотуалетом. Но кондера я не вижу, или проводник спрятал. На улице 40 градусов, а в поездах нет кондиционера - это жесть. Даже веер не спасает", - написала одна из пассажирок поезда.На жалобы ответили в КТЖ. "Пассажирские перевозки" отмечают, что из общего парка, в котором свыше 2,1 тысячи единиц вагонов, 78 процентов оборудованы системой кондиционирования воздуха."В 22 процентах парка вагонов кондиционеры не предусмотрены по конструкции завода-изготовителя. В таких вагонах есть возможность открыть окно во всех купе, кроме аварийных, которые открываются при аварийных ситуациях и соответствуют всем требованиям Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений и Правил технической эксплуатации", - говорится в сообщении компании.Также в КТЖ сообщили, что вагоны без системы кондиционирования воздуха подлежат исключению согласно их сроку службы уже в ближайшие годы."Все современные вагоны уже оборудуют кондиционерами. В 2022 году заключен долгосрочный договор между "Пассажирские перевозки" и "Штадлер Казахстан" о поставке с 2025 по 2030 годы более 537 высокотехнологичных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, экологически чистыми туалетными комплексами, электрическими розетками и встроенными USB-выходами", - добавили в КТЖ.В Казахстане услуги по перевозкам пассажиров кроме "Пассажирские перевозки" оказывают 14 частных перевозчиков, напомнили в компании.