Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 24 Июля
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.81 KZT
  • €1 = 494.94 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстанцы жалуются на невыносимую жару в поездах

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 17:15
Казахстанцы жалуются на невыносимую жару в поездах
Иллюстративное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Казахстанцы жалуются на жару в поездах. Пассажиры отмечают, что ехать в таких условиях непросто, особенно учитывая то, что летом многие путешествуют с семьями, маленькими детьми. В "Қазақстан темір жолы" ответили на претензии пассажиров, подробнее рассказывает Tengri Travel.

В начале июля жительница Атырау пожаловалась на "невыносимую жару" в поезде сообщением Атырау - станция имени Дины Нурпеисовой, после поездки в котором ей стало плохо. По словам пассажирки, в вагонах были кондиционеры, но они не работали. Она также уточнила, что в вагоне ехали и маленькие дети, которые плакали из-за сильной духоты.

На днях еще одно видео с жалобой на жару в поездах было опубликовано в TikTok. В этот раз речь шла о маршруте по направлению Алматы - Усть-Каменогорск. Кадры были засняты в одном из плацкартных вагонов.

"Билет с кондиционером и биотуалетом. Но кондера я не вижу, или проводник спрятал. На улице 40 градусов, а в поездах нет кондиционера - это жесть. Даже веер не спасает", - написала одна из пассажирок поезда.

На жалобы ответили в КТЖ. "Пассажирские перевозки" отмечают, что из общего парка, в котором свыше 2,1 тысячи единиц вагонов, 78 процентов оборудованы системой кондиционирования воздуха.

"В 22 процентах парка вагонов кондиционеры не предусмотрены по конструкции завода-изготовителя. В таких вагонах есть возможность открыть окно во всех купе, кроме аварийных, которые открываются при аварийных ситуациях и соответствуют всем требованиям Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений и Правил технической эксплуатации", - говорится в сообщении компании.

Также в КТЖ сообщили, что вагоны без системы кондиционирования воздуха подлежат исключению согласно их сроку службы уже в ближайшие годы.

"Все современные вагоны уже оборудуют кондиционерами. В 2022 году заключен долгосрочный договор между "Пассажирские перевозки" и "Штадлер Казахстан" о поставке с 2025 по 2030 годы более 537 высокотехнологичных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, экологически чистыми туалетными комплексами, электрическими розетками и встроенными USB-выходами", - добавили в КТЖ.

В Казахстане услуги по перевозкам пассажиров кроме "Пассажирские перевозки" оказывают 14 частных перевозчиков, напомнили в компании.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 17:31
Ехал Астрахань-Мангышлак. Кондиционер работал без остановок. Итог: простыл напрочь

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика