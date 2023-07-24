Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин возвращается в Казахстан. Об этом на своей странице в Instagram сообщил казахстанский боксер Султан Заурбек, разместивший совместную с GGG фотографию, передает Tengri Sport со ссылкой на Vesti.kz."Елге Гена ағамызбен қайттық. Жекпежегінді DAZN көрдім деген озі құаныш болды ("Возвращаемся на родину с нашим братом Геной! Было приятно услышать, что он смотрел мой бой на DAZN"), - подписал снимок Заурбек.Геннадий Головкин не выходил на ринг с сентября прошлого года - после трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. В этом году он освободил свои чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе. Никаких заявлений о своей дальнейшей карьере 41-летний боксер пока не делал.