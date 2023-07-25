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Сколько стадионов Казахстану и Узбекистану надо построить для проведения чемпионата мира по футболу

Просмотров:28 Опубликовано: Сегодня, 12:16
Сколько стадионов Казахстану и Узбекистану надо построить для проведения чемпионата мира по футболу
Фото из открытых источников
Портал Championat Asia разобрал, сколько стадионов надо будет построить Казахстану и Узбекистану, чтобы принять чемпионат мира-2034 по футболу, сообщают Vesti.kz.

"Мы видим, что есть тенденция по сокращению количества стадионов, на которых проходят матчи чемпионата мира. Если на ЧМ-2002 было 20 стадионов, то в 2018 году уже 12, а в 2022-м – вообще восемь. Кроме того, меньше арен, построенных к турниру.

Минимальная вместительность стадионов составляет в среднем около 35-40 тысяч зрителей. Под эти требования в Узбекистане могут подойти только "Пахтакор" и "Бунедкор", при этом на обеих аренах должна пройти реконструкция. В первую очередь, это касается "Пахтакора", который вообще, возможно, легче снести, чем реконструировать. В Казахстане всего один такой стадион – "Астана Арена", которая вмещает 33 000 человек и была построена в 2009 году.

При этом стоит учесть, что на ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, будет 48 команд, а не 32, как до этого. Вместе с этим вновь возросло и количество стадионов, на которых будут проходить матчи турнира (16).

Получается, что для проведения ЧМ-2034 Узбекистану и Казахстану необходимо построить минимум 13 новых стадионов, а три реконструировать", – пишет издание.

Ранее стало известно об идее президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлета Барменкулова подать заявку на проведение ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. В Министерстве культуры и спорта прокомментировали эту информацию.

"Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что на проведение ЧМ-2034 уже претендуют ряд стран, в числе которых Саудовская Аравия и Китай.


Источник: ng.kz
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