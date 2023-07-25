Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Июля
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.24 KZT
  • €1 = 493.37 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Дело о гибели 4-летней Айкоркем во время Кантара: прокуроры сделали заявление

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:36
Дело о гибели 4-летней Айкоркем во время Кантара: прокуроры сделали заявление
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Прокуроры сделали заявление по делу о гибели 4-летней Айкоркем Мелдехан во время январских событий в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на скамье подсудимых находится военнослужащий А.И. Жұман. Он обвиняется по пункту 1 части 2 статьи 451 Уголовного кодекса "Превышение власти с применением оружия, повлекшее смерть несовершеннолетней". Главное судебное разбирательство назначено на 26 июля.

"Военным судом Алматинского гарнизона начато рассмотрение уголовного дела. Процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению. Сторона как защиты, так и потерпевших обеспечены надлежащей юридической помощью, они имеют адвокатов.

По заявлению участников уголовного процесса оформлены допуски к государственным секретам. Такой допуск неоднократно предлагалось оформить отцу погибшей Айдосу Мелдехану, однако он отказался от допуска. Он был предупрежден о последствиях отказа", - заявили в ГВП.

Стоит отметить, что ранее в СМИ сообщалось, что 14 июля во время предварительных слушаний отца и сестру Айкоркем Мелдехан не пустили на судебный процесс.

"Обвинение основывается строго на материалах уголовного дела: показания свидетелей, заключения экспертиз и другие доказательства, подтверждающие неправомерность действий А.И. Жұмана. В настоящее время назначено главное судебное разбирательство, в ходе которого будут исследованы и оценены все собранные доказательства.

О ходе судебного разбирательства общественность будет информирована в объеме, допустимом к оглашению. В этой связи просим доверять только официальным источникам", - добавили в прокуратуре.

Сообщается, что ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле Главной военной прокуратуры.

Напомним, 4-летняя Айкоркем Мелдехан погибла в ходе беспорядков в Алматы 7 января прошлого года. Девочка вместе с отцом и тремя сестрами и братьями находилась в машине, которая двигалась по проспекту Сейфуллина. В районе пересечения с улицей Сатпаева автомобиль был обстрелян, в результате чего погибла Айкоркем, а ее 15-летняя сестра получила ранения.

Позже стало известно, что семье погибшей будет предоставлена 3-комнатная квартира.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика