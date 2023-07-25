Дело о гибели 4-летней Айкоркем во время Кантара: прокуроры сделали заявление

Прокуроры сделали заявление по делу о гибели 4-летней Айкоркем Мелдехан во время январских событий в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Главную военную прокуратуру.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, на скамье подсудимых находится военнослужащий А.И. Жұман. Он обвиняется по пункту 1 части 2 статьи 451 Уголовного кодекса "Превышение власти с применением оружия, повлекшее смерть несовершеннолетней". Главное судебное разбирательство назначено на 26 июля.



"Военным судом Алматинского гарнизона начато рассмотрение уголовного дела. Процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению. Сторона как защиты, так и потерпевших обеспечены надлежащей юридической помощью, они имеют адвокатов.



По заявлению участников уголовного процесса оформлены допуски к государственным секретам. Такой допуск неоднократно предлагалось оформить отцу погибшей Айдосу Мелдехану, однако он отказался от допуска. Он был предупрежден о последствиях отказа", - заявили в ГВП.



Стоит отметить, что ранее в СМИ сообщалось, что 14 июля во время предварительных слушаний отца и сестру Айкоркем Мелдехан не пустили на судебный процесс.



"Обвинение основывается строго на материалах уголовного дела: показания свидетелей, заключения экспертиз и другие доказательства, подтверждающие неправомерность действий А.И. Жұмана. В настоящее время назначено главное судебное разбирательство, в ходе которого будут исследованы и оценены все собранные доказательства.



О ходе судебного разбирательства общественность будет информирована в объеме, допустимом к оглашению. В этой связи просим доверять только официальным источникам", - добавили в прокуратуре.



Сообщается, что ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле Главной военной прокуратуры.



Напомним, 4-летняя Айкоркем Мелдехан погибла в ходе беспорядков в Алматы 7 января прошлого года. Девочка вместе с отцом и тремя сестрами и братьями находилась в машине, которая двигалась по проспекту Сейфуллина. В районе пересечения с улицей Сатпаева автомобиль был обстрелян, в результате чего погибла Айкоркем, а ее 15-летняя сестра получила ранения.



Позже стало известно, что семье погибшей будет предоставлена 3-комнатная квартира.