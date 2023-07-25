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Как будут учиться школьники в предстоящем году, рассказал министр просвещения

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 14:25
Как будут учиться школьники в предстоящем году, рассказал министр просвещения
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министра просвещения Гани Бейсембаева в кулуарах правительства спросили о том, до какого числа будут учиться школьники в предстоящем учебном году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Бейсембаева, окончательное решение министерство пока не приняло. А вот эксперты, по словам министра, определились, и теперь обсуждают это с родителями и учителями.

"Эксперты уже приняли решение, ученые приняли решение, теперь его надо обсудить с родителями и учителями всей страны. Сейчас наши эксперты объезжают регионы и встречаются с родителями, детьми, учителями, обсуждают, каким будет окончательное решение", - пояснил министр.

Как рассказал министр просвещения, эксперты предлагают оставить 36 недель обучения. И в этом случае летние каникулы у детей будут начинаться 1 июня.

"Это еще обсуждается сейчас с сообществом", - подчеркнул Гани Бейсембаев.

Напомним, что прошедший учебный год школьники заканчивали не 25 мая, как это обычно было, а 31-го. По словам родителей, последние дни ученики вынуждены были сидеть на уроках без дела или коротать день на футбольном поле.


Источник: Tengrinews.kz
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