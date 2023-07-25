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Родной дядя и сообщник Аблязова вернулся в Казахстан

Просмотров:388 Опубликовано: Сегодня, 16:38
Родной дядя и сообщник Аблязова вернулся в Казахстан
Фото из открытых источников
Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру Казахстана.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в аэропорту Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Аблязова Мухтара Куаныш Нургазин.

"Нургазин - номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО BSС. Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере. Будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда", - сообщили в ведомстве.

По официальным данным, на протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца.

"Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля 2023 года после прохождения паспортного контроля был задержан и водворен в следственный изолятор. По ходатайству подсудимого, учитывая возраст и состояние здоровья Нургазина, 25 июля 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Казахстана.

Сообщается, что в ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру его ответственности определит суд.

Напомним, в начале июля в БТА Банке прокомментировали сообщения о том, что Мухтара Аблязова обязали покинуть Францию.

"БТА Банку стало известно о том, что Мухтар Аблязов получил документ, обязывающий его покинуть территорию Франции в 30-дневный срок вследствие принятия Национальным судом по праву убежища решения о лишении его статуса беженца", - говорится в официальном заявлении организации.

Также сообщалось, что данное предписание не может быть исполнено, поскольку в отношении Аблязова следственным судьей принята мера судебного контроля, запрещающая ему выезжать из страны.

23 мая этого года Кассационный суд Франции постановил, что в уголовном деле в отношении Аблязова не истекли сроки уголовного преследования.


Источник: Tengrinews.kz
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