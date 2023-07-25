Сообщение о ликвидации 9 банков в Казахстане объяснил финрегулятор

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка объяснили сообщение про ликвидации 9 банков в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



"Информация о ликвидации 9 действующих банков в Казахстане, распространяемая в социальных сетях и СМИ, не соответствует действительности. В настоящее время в Казахстане осуществляет деятельность 21 банк второго уровня.



Помимо указанного действующего 21 банка второго уровня, дополнительно в процессе ликвидации с 2007 года находятся еще другие 9 банков", - пояснили в агентстве.



Отмечается, что лицензии у указанных 9 банков, которые находятся в ликвидационном процессе, были отозваны ранее в период с 2007 по 2021 год, в частности:



- "Валют-транзит банк" (ликвидация - с 1 марта 2007 года);

- "Казинвестбанк" (с 24 января 2018 года);

- Delta Bank (с 25 апреля 2018 года);

- Qazaq Banki (с 12 декабря 2018 года);

- "Банк Астаны" (с 9 января 2019 года);

- "Эксимбанк Казахстан" (с 16 января 2019 года);

- Tengri Bank (с 15 февраля 2021 года);

- AsiaCredit Bank (с 22 июля 2021 года);

- CapitalBank Kazakhstan (с 5 октября 2021 года).



В агентстве заверили, что ликвидационный процесс не касается действующего 21 банка второго уровня, а проводится в отношении других 9 банков, лицензии которых были отозваны в 2007-2021 годах. Отзыв лицензий у действующего 21 банка второго уровня не планируется.



"В настоящее время банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков - с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков. На сегодня банковский сектор стабилен, банки выполняют все пруденциальные нормативы.



Активы банковского сектора составляют 46,6 триллиона тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 13,7 триллиона тенге или 29,4 процента от совокупных активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме", - заверили в агентстве.



Отмечается, что собственный капитал банковского сектора составил 5,7 триллиона тенге. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) банков составил 18,6 процента, собственного капитала (к2) – 21,4 процента, что существенно превышает установленные законодательством нормативы (min. 5,5 и 8 процентов соответственно) и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.



Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. Доля неработающих займов NPL составила 3,6 процента от ссудного портфеля. Покрытие провизиями неработающих кредитов сохраняется высоким и составляет 77,4 процента, добавили в АРРФР.