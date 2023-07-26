Заместитель акима Шымкента Максут Исахов арестован на 2 месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Следственного суда Шымкента.



20 июля Максут Исахов был задержан Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры по подозрению в коррупции.



"Специализированным следственным судом города Шымкента в отношении подозреваемого Исахова Максута Пернебаевича санкционирована избранная мера пресечения виде содержание под стражей срокам на два месяца, то есть с 20 июля по 20 сентября 2023 года, без определения размера залога", - сообщили Tengrinews.kz в пресс-cслужбе Следственного суда Шымкента.



Остальные данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.



Максут Исахов был назначен заместителем акима Шымкента в феврале 2020 года. В городском акимате он курировал вопросы транспорта и автомобильных дорог, трудовой инспекции, вопросы туризма, физической культуры и спорта, информационной безопасности и государственных услуг, а также сферу цифровизации, государственный контроль за использованием и охраной земель.