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Заместитель акима Шымкента Максут Исахов арестован на 2 месяца

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Заместитель акима Шымкента Максут Исахов арестован на 2 месяца
Максут Исахов. Фото:shymkent.gov.kz
Заместитель акима Шымкента Максут Исахов арестован на 2 месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Следственного суда Шымкента.

20 июля Максут Исахов был задержан Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры по подозрению в коррупции.

"Специализированным следственным судом города Шымкента в отношении подозреваемого Исахова Максута Пернебаевича санкционирована избранная мера пресечения виде содержание под стражей срокам на два месяца, то есть с 20 июля по 20 сентября 2023 года, без определения размера залога", - сообщили Tengrinews.kz в пресс-cслужбе Следственного суда Шымкента.

Остальные данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Максут Исахов был назначен заместителем акима Шымкента в феврале 2020 года. В городском акимате он курировал вопросы транспорта и автомобильных дорог, трудовой инспекции, вопросы туризма, физической культуры и спорта, информационной безопасности и государственных услуг, а также сферу цифровизации, государственный контроль за использованием и охраной земель.


Источник: Тengrinews.kz
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