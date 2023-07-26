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Истязание детей-инвалидов в Астане: студент-медик не получит диплом

Просмотров:156 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Истязание детей-инвалидов в Астане: студент-медик не получит диплом
Иллюстративное фото
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Студент-медик, который истязал пожилых пациентов хосписа и детей-инвалидов реабилитационного центра, как выяснилось, обучался на 5 курсе в Медицинском университете Астана. На официальный запрос МИА «Казинформ» в вузе ответили, что ему диплом выдаваться не будет.

«28-го июня в социальных сетях распространился видео-ролик с участием студента. Незамедлительно было принято решение о рассмотрении данного вопроса на дисциплинарном совете Университета. Данный студент являлся обучающимся 5-го курса в НАО «Медицинский университет Астана», - прокомментировали в МУА на официальный запрос МИА «Казинформ».

Как писал ряд СМИ, студент-медик бил пожилых людей с деменцией хосписа Астаны, заставлял их есть испражнения. Позднее истязал детей-инвалидов в реабилитационном центре.

В Медицинском университете Астана ответили, что работа в реабилитационном центре для детей-инвалидов не является практикой НАО «Медицинского университета Астана». Это личное трудоустройство данного студента в свободное от учебы время, не относящейся к учебному процессу университета.

«Студент был заслушан на дисциплинарном совете нашего университета. Диплом ему выдаваться не будет. Университет обеспечивает прозрачность и обоснованность в принятии решений, приверженность принципам Академической честности, корпоративной культуры и Этического Кодекса», - говорится в официальном сообщении вуза.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась по поводу издевательства студента-медика над жителями хосписа и детьми-инвалидами реабилитационного центра в Астане.

За истязание детей-инвалидов и пациентов хосписа студенту-медику грозит до 7 лет тюрьмы.


Источник: Казинформ
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