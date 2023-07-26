Как быстро вызвать скорую помощь: советы от УОЗ Алматы

Звонки со многих смартфонов автоматически переадресовываются на номер 112.



В управлении общественного здоровья Алматы объяснили, почему многие горожане не могут оперативно дозвониться на канал 103, чтобы вызвать скорую помощь.



"В последнее время участились жалобы по поводу того, что очень тяжело дозвониться до диспетчеров скорой помощи, а порой вообще невозможно. В связи с этим мы провели расследование и выявили ряд ошибок, которые препятствуют процессу дозвона. Выяснилось, что многие звонки автоматически переадресовываются на телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы Департамента по чрезвычайным ситуациям – 112", – говорится в сообщении.



По официальной информации от мобильного оператора Beeline, причина одна – смартфоны китайского производства.



"С мобильных устройств некоторых популярных китайских марок невозможно дозвониться в службу скорой медицинской помощи (103), в полицию (102), службу пожаротушения (101) и аварийную службу газа (104). Все звонки автоматически переадресуются на телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы Департамента по чрезвычайным ситуациям – 112", – сообщил мобильный оператор.



В связи с этим управление общественного здоровья дает совет, как можно дозвониться не только на 103, но и в другие службы.



Если вы обнаружили такую проблему, то добавьте префикс 9 перед набираемым номером:



9103 – скорая помощь;

9102 – полиция;

9101 – пожарная.

