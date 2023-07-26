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Расплачиваться мобильными переводами за товары и услуги запретили в Казахстане

Просмотров:423 Опубликовано: Вчера, 21:07
Расплачиваться мобильными переводами за товары и услуги запретили в Казахстане
Фото: © El.kz
Министр финансов подписал соответствующий указ о том, что все денежные расчеты в Казахстане должны проводиться через контрольно-кассовые машины, включая оплату наличными или банковскими картами. Несмотря на такую законодательную меру, магазины, частные клиники и торговые центры продолжают применять другие способы расчета, сообщает El.kz.

некоторых торговых точках покупателям даже отказываются предоставлять POS-терминал, если клиент не желает или не может совершить перевод. Вместо этого предприниматели предлагают клиентам перевести деньги на мобильный номер, оправдываясь тем, что устройство не работает.

По Налоговому кодексу Казахстана, все денежные расчеты должны происходить с помощью контрольно-кассовых машин, включая оплату наличными или банковскими картами. Мобильные платежи через QR-код в приложении банка также разрешены.

В случае неприменения контрольно-кассовых машин, предусмотрены штрафы. Главный эксперт управления государственных услуг КГД МФ, Данат Кезембаев, отметил, что запущена акция "Гражданский контроль", в рамках которой любой налогоплательщик может заснять видеофиксацию того факта, что у него не приняли оплату через POS-терминал. По этим данным будут предприняты соответствующие меры в дальнейшем.


Источник: El.kz
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