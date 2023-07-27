Бетономешалка протаранила 8 авто в Шымкенте

Массовое ДТП произошло в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.



Как сообщили в полиции, 26 июля в 10:15 автобетоносмеситель Howo, двигаясь по улице Рыскулова, совершил ДТП. Миксер въехал в 8 автомобилей, стоявших на светофоре на пересечении улиц Рыскулова и Казиева.



"В результате водителя Mazda и пассажира Toyota Camry с различными телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.



Выяснилось, что у Howo отказали тормоза. При проверке установлено, что водитель не имеет права на управление грузовым транспортом.



В отношении мужчины составлен протокол по ч. 3 ст. 610 КоАП РК.

