Шестерых полицейских приговорили к лишению свободы за пытки. Осуждённые устроили потасовку в зале суда

Полицейские с помощью пыток хотели добиться признания в краже скота.



В Туркестанском городском суде вынесли приговор шестерым полицейским, их обвиняли в пытках и незаконном задержании, сообщает пресс-служба суда.



Сотрудники полиции Сауранского района задержали двух местных жителей по подозрению в краже скота. В суде установили, что полицейские применяли к задержанным пытки, чтобы получить признательные показания и улучшить свои показатели по раскрытию преступлений.



Прокурор запросил для подсудимых 5,5 лет лишения свободы, защита с этим не согласилась и требовала их оправдать. Судья Абай Бекботаев, изучив все материалы, вынес следующее решение:



Бекзату Кудайкулу и Азамату Мейирману за пытки и незаконное задержание – четыре года лишения свободы;



Ерсеиту Еденову и Бексултану Осербаю за пытки – четыре года лишения свободы;



Рахату Шегеевау за пытки и незаконное задержание – 3,5 года лишения свободы;



Алтынбеку Ажекову за пытки – 3,5 года лишения свободы.



Они будут отбывать срок в учреждениях средней безопасности. Осуждённым запретили работать в правоохранительных органах в течение трёх лет.



Как сообщает "Радио Азаттык", полиция должна выплатить двум пострадавшим 2,5 и 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.



После оглашения приговора осуждённые пытались выбраться из будки в зале суда, началась потасовка.