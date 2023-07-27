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Шестерых полицейских приговорили к лишению свободы за пытки. Осуждённые устроили потасовку в зале суда

Просмотров:421 Опубликовано: Сегодня, 15:16
Шестерых полицейских приговорили к лишению свободы за пытки. Осуждённые устроили потасовку в зале суда
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Полицейские с помощью пыток хотели добиться признания в краже скота.

В Туркестанском городском суде вынесли приговор шестерым полицейским, их обвиняли в пытках и незаконном задержании, сообщает пресс-служба суда. 

Сотрудники полиции Сауранского района задержали двух местных жителей по подозрению в краже скота. В суде установили, что полицейские применяли к задержанным пытки, чтобы получить признательные показания и улучшить свои показатели по раскрытию преступлений.

Прокурор запросил для подсудимых 5,5 лет лишения свободы, защита с этим не согласилась и требовала их оправдать. Судья Абай Бекботаев, изучив все материалы, вынес следующее решение: 

Бекзату Кудайкулу и Азамату Мейирману за пытки и незаконное задержание – четыре года лишения свободы;

Ерсеиту Еденову и Бексултану Осербаю за пытки – четыре года лишения свободы;

Рахату Шегеевау за пытки и незаконное задержание – 3,5 года лишения свободы;

Алтынбеку Ажекову за пытки – 3,5 года лишения свободы.

Они будут отбывать срок в  учреждениях средней безопасности. Осуждённым запретили работать в правоохранительных органах в течение трёх лет. 

Как сообщает "Радио Азаттык", полиция должна выплатить двум пострадавшим 2,5 и 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

После оглашения приговора осуждённые пытались выбраться из будки в зале суда, началась потасовка.


Источник: Informburo.kz
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