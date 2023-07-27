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Что будет с мобильными переводами в Казахстане. Ответ КГД

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Что будет с мобильными переводами в Казахстане. Ответ КГД
Фото:elements.envato.com
В Комитете государственных доходов Министерства финансов прокомментировали ситуации относительно ограничений на мобильные переводы казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ведомстве напомнили, что с марта 2022 года закон "О платежах и переводах" дополнили понятием мобильный платеж, под которым понимается безналичный платеж, принимаемый через мобильное приложение или POS-терминал банков второго уровня с применением QR кода.

"Вышеуказанные изменения не относятся к переводам физических лиц, используемым в личных целях. То есть физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям и по другим жизненным ситуациям", - пояснили в пресс-службе Комитета госдоходов.

По официальным данным, на сегодня некоторые предприниматели продолжают принимать оплату за проданный товар, услуги через мобильные переводы без применения ККМ и POS-терминалов.

"Это является нарушением, за что предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения за впервые совершенное правонарушение, при повторном нарушении административный штраф составляет от 15 МРП (51 750 тенге) до 50 МРП (172 500 тенге) в зависимости от субъектности налогоплательщика. Следовательно, для разделения мобильных переводов на личные и предпринимательские цели КГД рекомендует в предпринимательских целях использовать отдельный счет индивидуальных предпринимателей", - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов республики.

Чтобы вывести из тени незаконную предпринимательскую деятельность, в Минфине утвердили критерии отнесения платежных операций к операциям, имеющим признаки получения дохода от предпринимательской деятельности.

"Под контроль попадают граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных календарных месяцев", - заявили в КГД.

До 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц:

-1 этап (в 2023 году, по итогам 2022 года) – государственные служащие, лица, приравненные к ним, и их супруги;

-2 этап (в 2024 году, по итогам 2023 года) – работники квазигосударственного сектора и государственных учреждений, а также их супруги;

-3 этап (в 2025 году, по итогам 2024 года) – руководители и учредители юрлиц, ИП и их супруги;

-4 этап (в 2026 году, по итогам 2025 года) – оставшаяся категория населения.

"Еще раз отмечаем, что данные изменения не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод незаконной предпринимательской деятельности из тени", - подчеркнули в Комитете госдоходов.

В ведомстве отметили о проводимой в Казахстане акции "Гражданский контроль – требуй чек" по выявлению фактов невыдачи чеков ККМ и отказов в приеме платежей с использованием платежных карточек.

"О выявленных нарушениях можно сообщить посредством бесплатного мобильного приложения Wipon cashback, загрузив его с App Store или Play market. Подтверждением факта нарушения является вложенное видео или фото", - отметили в КГД.

Проверки мобильных переводов чиновников с 2023 года.


Источник: Тengrinews.kz
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