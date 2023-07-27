Трудовая миграция из Казахстана: в какие страны едут и чем занимаются

Ярмарка вакансий

Почему казахстанцы активнее едут работать в Турцию

Строители атомной станции в Бангладеш

Ежегодно около 200 тыс. казахстанцев выезжают на сезонные и годовые заработки за пределы страны.Новостью о том, как высокообразованные казахстанцы, владеющие, как правило, иностранным языком и IT-профессией, успешно строят карьеру на Западе, сейчас уже никого не удивишь. Однако в последнее время на заработки за рубеж все активнее едут простые специалисты: строители, электрики, слесари и представители сферы услуг. Причины разные – от желания получать достойную оплату до необходимости оплачивать крупные расходы. Зачастую, обустроившись на месте, некоторые из трудовых мигрантов легализуются в стране. Inbusiness.kz попытался разобраться в ситуации.Принято считать, что для работы за границей необходимо владеть языком той страны, куда едешь. Но все чаще казахстанцы в поисках лучшего заработка уезжают работать в другие страны даже без знания языка. Мы попробовали поискать вакансии. Их оказалось много и "на любой вкус". Перечень стран также разнообразный. На одном из сайтов агентств по трудоустройству и получению визы мы нашли расширенную базу работодателей в 23 странах Скандинавии и Западной Европы. Итак, пройдемся по нескольким вакансиям без знания языка – рассмотрим условия работы и зарплаты.Например, на данный момент в Венгрии требуются разнорабочие на автозавод Pejo в возрасте 20-50 лет (мужчины, женщины, семейные пары). Знание языка: русский. График работы: 8 часов в день, 5 дней в неделю. Заработная плата: от 240 тыс. форинтов, что в перерасчете на казахстанскую валюту составляет 313 тыс. тенге. Жилье предоставляет работодатель бесплатно, обед за счет работодателя.В германский город Гамбург на фабрику по производству детских игрушек из пластмассы и мягкого материала также требуются работники. Суть работы – сортировка игрушек, упаковка, маркировка и проверка брака. График работы: 8-10 часов в день, 6 дней в неделю. Заработная плата от 1400 до 1800 евро в месяц на руки (от 693 тыс. до 891 тыс. тенге). Жилье предоставляет работодатель, но высчитывает по 100 евро из заработной платы, обед за счет работодателя.Профессиональные каменщики и плиточники могут заработать в Дании до 1,4 млн тенге в месяц. При этом жилье бесплатное, но питание за свой счет. Требуются горничные в Риге (Латвия) – женщины в возрасте 20-50 лет с зарплатой 1800 евро (891 тыс. тенге).Дальнобойщики в Литве могут заработать до 2200 евро по нарастающей (1,1 млн тенге и выше). Требования: водительское удостоверение категории "С", "Е"; рабочий опыт водителем; удостоверение ADR. Выполняемая работа – международные перевозки грузов по Европе, выезд на каденцию из Вильнюса на микроавтобусе; работа на тентах (MB, MAN, DAF 2018-2019 годы). График работы: 8 недель работы/4 недели отдыха. Условия: стабильная, регулярная заработная плата; проживание между рейсами в комнатах для водителей (есть все удобства); все автомобили оснащены навигацией и спутниковой связью.В Хельсинки на завод Сoca-Сola требуются работники по упаковке продукции и фасовке по ящикам. График работы: 12 часов в день, 5 дней в неделю. Переработки в виде рабочей субботы, 288 часов в месяц. Заработная плата: 14 евро за час (7 тыс. тенге), 5 дней в неделю. Условия: жилье за счет работодателя, 3-4 человека в комнате. Работодатель предоставит рабочую форму бесплатно – работа на специально оборудованном заводе, который оснащен по всем стандартам Европейского союза. Производство автоматизированное. Официальное оформление.Разнорабочими в Японии (в Токио и других городах) можно заработать от 1,2 млн тенге на руки. Только питание за свой счет, а проживание обойдется от 200 долларов в месяц.500 долларов в месяц и трехразовое питание ждет тех, кто желает работать на курортах Турции.В общем, если претендент решил поехать на заработки в другую страну, то необходимо обязательно оформлять и визу, и остальные документы согласно законодательству. Это поможет избежать проблем, а также отстоять свои права в спорных ситуациях. Если же искать работу через фирму-посредника, то следует обязательно проверить ее лицензию, почитать отзывы об этой компании. А еще лучше по возможности связаться с людьми, которые с ними работали. Далее внимательно изучить трудовой договор и оговорить все спорные моменты до его подписания. Сделать ксерокопии всех своих документов, заверить их у нотариуса и хранить отдельно от оригиналов.Несмотря на разрушительное землетрясение, которое произошло в начале года в Турции, люди как ехали отдыхать, так и продолжают. И даже рост цен не повлиял на желание понежиться на турецком побережье. Более того, цены на семидневный отдых для двоих в трехзвездочных отелях начинаются от 511 тысяч тенге, в четырехзвездочных – от 568 тысяч тенге и в пятизвездочных – от 607 тысяч тенге. Как объясняют в турагенствах, по сравнению с 2022 годом цены на путевки увеличились в среднем на 40%. Причины подорожания – инфляция в самой Турции, а также увеличение стоимости авиабилетов на 20%.Курорты Турции продолжают пользоваться популярностью у казахстанцев. В основном наш народ едет отдыхать в Анталью, Стамбул и Бодрум. Но не менее популярна сфера туризма для казахстанцев с точки зрения трудоустройства. Все больше молодежи предпочитают совмещать приятное с полезным – зарабатывать и отдыхать. Как это выглядит, inbusiness.kz узнал у нашей соотечественницы Амины Сагинтай.Девушка уже второй сезон подряд работает в одном из отелей Антальи. Как правило, сезон длится с весны до осени. Она бросила престижную работу, отказавшись от карьеры, и решила уехать на море, устроившись обычным аниматором. Благо, девушка незамужняя и без всяких обязательств – свободная, молодая и красивая. Правда, о том, что она уволилась и уехала работать в другую страну, родители узнали по факту, по телефону. В жизни Амины, уставшей от рутинной жизни и однообразной многолетней работы, произошла перезагрузка."Так как я жила в северной части нашей страны, а там, как известно, зима практически до пяти месяцев и постоянные морозы, холода, то мне в какой-то момент захотелось в теплые края, где на улицах растут пальмы, где красивый пейзаж, море, пляж. Из всех туристических стран Турция вызвала во мне больше интереса. В первую очередь сыграло роль то, что это мусульманская страна и здесь можно совмещать приятный отдых с работой", – делится Амина.Нашла работу Амина через агентство, сделав запрос. В агентстве сразу отреагировали и отправили свободные вакансии. Как отмечает девушка, знание турецкого и английского дает больше преимуществ. Но, так как она владеет немного турецким, решила подать на позицию аниматора."Конечно, я не могу сказать, что тщательно проверяла все агентства. Возможно, и есть мошенники. Но я лично не сталкивалась с подозрительными компаниями. Думаю, здесь надо в первую очередь обратить внимание на отзывы клиентов, тщательно все изучить с менеджерами, обсудить много интересующих вопросов", – говорит девушка.Халтурить и отлынивать от работы здесь не получится, потому как турки – народ очень требовательный в качестве работодателей, особенно в сфере туризма."Перед тем как ехать за границу, надо "снять розовые очки". Не надо забывать, что вы едете не только загорать на море, но и работать. Условия не всегда могут обрадовать. Бывает, что в комнатах и кондиционер отсутствует, и один душ, скажем, на пять человек. Но, опять же, не во всех отелях так. Просто я думаю, что надо быть готовыми к таким условиям", – рассказывает Амина.Из плюсов она назвала бесплатное питание, проживание и перелет работников за счет средств работодателей. И, естественно, большой бонус – это красивый пейзаж с прекрасным видом на Черное море.По отношению к туристам турки очень дружелюбны и всегда готовы помочь, подсказать. Но это их работа, сервис в туризме должен быть на высшем уровне. А вот когда вы едете работать – это совсем другое. Здесь вы уже не турист, и, соответственно, требования от турецких работодателей очень высокие.Начнем с того, что они очень ответственные и наблюдательные. По словам Амины, турецкие работодатели замечают все до деталей. Поэтому где-то их обмануть, спрятаться от работы не получится, надо очень усердно трудиться и ответственно подходить к своим обязанностям. Если где-то совершили оплошность, турки не будут долго церемониться. Можно сказать, что это очень большой экзамен для проверки себя.Амина привела пример, когда на ее глазах уволили четырех человек в разные периоды. Например, одну соотечественницу уволили за то, что она часто в рабочее время пропадает в туалете (отлынивает от работы) и не улыбается. Хотя до этого ей уже несколько раз делали замечания."Конечно, все приходит с опытом. В последнее время я замечаю большой поток нашей молодежи, работающей здесь, в Турции. В основном это девушки. Не могу сказать за всех казахов, которые переехали сюда жить. Но я лично первое время очень сильно скучала по своей стране, по своим близким. Каждый раз, когда встречаю своих соотечественников на улицах или в торговом центре, хочется подойти, поговорить", – отмечает Амина.Насчет переезда девушка тоже думала и сказать, что навсегда останется в Турции, не может. Жизнь непредсказуема, и Амине пока здесь нравится, а дальше будет видно."Скажу сразу, что зарплата тут невысокая – примерно 250 тыс. тенге. Тем более здесь сейчас инфляция, курс валюты падает. Но я приехала сюда в первую очередь не ради денег, а ради бесценного опыта и Черного моря, чтобы совместить приятное с полезным", – добавила наша соотечественница.Девушка советует казахстанцам, планирующим работать в Турции, приезжать сюда без иллюзий и розовых очков, но с хорошими и позитивными мыслями. Быть толерантными и уважать культуру другой страны очень важно. И если это сфера туризма, то необходимо чаще улыбаться и быть активными, считает она.Казахстанец Алексей Алимов строит атомную станцию в одном из городов Народной Республики Бангладеш. Об этой работе он узнал от знакомых сельчан, которые на тот момент уже работали. Прежде чем поехать, он около месяца все тщательно обдумывал. Зарплаты на селе небольшие, даже у юриста в местном акимате, кем он работал до поездки в южную страну. Посоветовавшись с супругой, Алексей подал документы уже непосредственно в фирму, прошел собеседование и поехал. Компания российская и весьма солидная, поэтому головной офис находится в Москве, где в сентябре 2021 года Алексей прошел переквалификацию."Мы изучали изометрию, как готовятся стыки и так далее – мы все это знали, но, как правильно применять по технологии, научили там. Опыт строителя у меня был. После двух недель подготовки я сдал все экзамены и только потом отправился в Бангладеш. На данный момент нас из моего родного села работает четверо человек", – рассказывает Алексей.Из документов для оформления на работу потребовались квалификационное удостоверение, трудовая книжка, паспорт, медицинское заключение о том, что здоров.На мошенников нарваться боялись, честно признается Алексей. Еще в Москве к ним подошел, как им тогда показалось, подозрительный мужчина со словами, что нужно сдать паспорта. Но потом вышло, что это сотрудник российской компании, от которой они едут работать в Бангладеш. Он просто занимался оформлением и покупкой авиабилетов. Кстати, перелеты за счет работодателя. Алексей работает вахтовым методом – 4,5 месяца на объекте и 1,5 месяца отдыхает дома. Так молодой человек работает уже два года подряд. Говорит, что станцию будут строить еще несколько лет.Всего в Бангладеш вахтовым методом работают около 2 тыс. казахстанцев. Очень много выходцев из стран СНГ. Местных жителей не набирают из-за отсутствия знаний и низкой квалификации. Поначалу Алексею было сложно из-за языкового барьера и акклиматизации. В этой стране очень высокая влажность, а жара доходит порой до 52 градусов. Рабочий день с 8 утра и до 8 вечера."Первые впечатления о стране были очень печальные. Во-первых, мусор, беднота, повсюду грязь и посторонние неприятные запахи. Во-вторых, хотя народ и дружелюбный, но в большинстве очень бедный и необразованный. Образование здесь дорогое и далеко не каждому по карману. Многие даже в школе не учились. Из-за того, что страна густо населена, земля очень дорогая, и, чтобы построить здесь дом, нужны очень большие деньги", – говорит Алексей.Из плюсов проживания наш собеседник отметил комфортные условия. Работники живут в 3-комнатных квартирах по трое человек (у каждого своя комната с кондиционером), а мебель вся из красного дерева. Есть необходимая бытовая техника, Интернет. Питание в столовой, но кухня там национальная и для выходцев из стран СНГ не очень привычная. Поэтому многие готовят сами, покупая только продукты. Это дешевле и удобнее.По словам соотечественника, цены на продукты здесь примерно такие же, как и в Казахстане, только мясо дороже, чем у нас. Доступнее цены на фрукты, овощи и на рыбу. В сутки у Алексея на питание выходит в районе 600 така (2500 тенге). Медстраховка покрывает практически все. Одно из распространенных обращений работников к бангладешской медицине – лечение зубов. Пользуясь случаем, Алексей вылечил все зубы и даже поставил импланты бесплатно."Медицина неплохая – врачи грамотные, лекарства эффективные. Мне все нравится. Но не всех все устраивает, особенно санитария", – отметил казахстанец.Зарплату платят стабильно, без задержек – 120 тыс. рублей на руки (592 тыс. тенге), оплата два раза в месяц. Своим соотечественникам Алексей посоветовал не бояться и ориентироваться на отзывы знакомых, а лучше иметь реальные кейсы перед глазами. Как только появилась мысль ехать на заработки, в этот момент решаться, никого не слушать и не останавливаться.Работают казахстанцы и на строительстве турецкой АЭС "Аккую". Достаточно много видеоотзывов в YouТube есть от казахстанцев, уехавших в Шотландию на сезонные сельхозработы, где подробно описаны условия жизни, потенциальные доходы и местный быт трудовых мигрантов из Казахстана. Подобных кейсов много и от тех, кто уехал на заработки в Корею.К слову, по данным бюро нацстатистики, количество безработных на I квартал 2023 года в стране составило 453,4 тыс. человек. Иностранцев – трудовых мигрантов в Казахстане 14,7 тыс. человек. При этом работающих казахстанцев в зарубежных странах порядка 200 тыс. человек.Всего на конец 2022 года за пределы страны выбыло 24,1 тыс. человек, прибыло 17,4 тыс. иммигрантов. Причем казахстанцы по-прежнему продолжают уезжать в Германию, Россию, Польшу и Турцию. А прибывают в Казахстан в основном из Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, России и Китая.