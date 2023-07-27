Подозреваемую в хищении учредительницу Оператора РОП доставили в Казахстан

В начале июля Шнар Муктарову арестовали в Дубае.
Из Объединённых Арабских Эмиратов в Казахстан экстрадировали бывшего учредителя ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову, сообщает пресс-служба Антикоррупционной службой.
Её доставили из ОАЭ при содействии Генпрокуратуры РК и Интерпола.
Шнар Муктарову подозревают в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко.
После приземления самолёта в аэропорт Астаны вечером 27 июля Муктарову задержали. Её водворили в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается, сообщили в Антикоре.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Шнар Муктарову задержали в Дубае в начале июля. Она находилась в международном розыске.
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