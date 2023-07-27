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Подозреваемую в хищении учредительницу Оператора РОП доставили в Казахстан

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 19:44
Подозреваемую в хищении учредительницу Оператора РОП доставили в Казахстан
Шнар Муктарова. Фото: t.me/antikornews
В начале июля Шнар Муктарову арестовали в Дубае.

Из Объединённых Арабских Эмиратов в Казахстан экстрадировали бывшего учредителя ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову, сообщает пресс-служба Антикоррупционной службой.

Её доставили из ОАЭ при содействии Генпрокуратуры РК и Интерпола.

Шнар Муктарову подозревают в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко. 

После приземления самолёта в аэропорт Астаны вечером 27 июля Муктарову задержали. Её водворили в следственный изолятор.  Досудебное расследование продолжается, сообщили в Антикоре. 

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. 

Шнар Муктарову задержали в Дубае в начале июля. Она находилась в международном розыске.


Источник: Informburo.kz
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