Подозреваемую в хищении учредительницу Оператора РОП доставили в Казахстан

В начале июля Шнар Муктарову арестовали в Дубае.



Из Объединённых Арабских Эмиратов в Казахстан экстрадировали бывшего учредителя ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову, сообщает пресс-служба Антикоррупционной службой.



Её доставили из ОАЭ при содействии Генпрокуратуры РК и Интерпола.



Шнар Муктарову подозревают в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко.



После приземления самолёта в аэропорт Астаны вечером 27 июля Муктарову задержали. Её водворили в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается, сообщили в Антикоре.



Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.



Шнар Муктарову задержали в Дубае в начале июля. Она находилась в международном розыске.

