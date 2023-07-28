Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана

Приближается учебный год - пора, когда вчерашние школьники вступают в новый этап и идут сдавать документы в вуз. Редакция Tengri Life решила узнать, во сколько сегодня родителям абитуриентов обходится обучение в самых популярных университетах страны.Средняя цена в год была определена исходя из среднего количества кредитов за учебный год – всего их 60. Отметим, что цены меняются в зависимости от выбранной специальности. Самыми дорогими вузами по-прежнему считаются Назарбаев Университет, КИМЭП (Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования), КБТУ (Казахстанско-Британский технический университет) и национальные вузы.В 2022 году вуз вошел в престижный рейтинг CWUR, где занял 1765-е место в топ-2000 среди 20 тысяч учебных заведений. Ведомство отмечает, что Назарбаев Университет стал единственным вузом страны, который был включен в данный список.Стоимость обучения в Назарбаев Университете остается самой дорогой в стране. Один академический год по программе бакалавриата, предположительно, начинаетсяОбучение в этом частно-государственном вузе Алматы на 2023-2024 год стоит 112 130 тенге за 1 кредит."Для окончания вуза КИМЭП студент в среднем закрывает 48 предметов (146 академических кредитов)", – поясняется на сайте.Каждый студент составляет свое собственное расписание, в индивидуальном порядке с учетом личных предпочтений. Поэтому и число кредитов в учебном году студент распределяет в данном случае самостоятельно. В общем 146 кредитов за обучения по программам бакалавриата обойдутся студентамОтметим, что в вузе есть студенческие взносы, взнос за медосмотр, гарантийный взнос за пользование учебниками – в общей сложности сумма равна. Что касается общежития, то месяц проживания в нем обойдется в, дополнительно нужно будет заплатить депозит в размереКазахстанско-Британский технический университет – одно из ведущих технических учебных заведений страны. В регионе Центральной Азии и Восточной Европы КБТУ входит в тридцатку лучших. Стоимость за один год начинаетсяв зависимости от выбранной профессии.Отметим, что для выпускников фокусных школ обучение обойдется почти в два раза дешевле. Таким образом, один кредит для выпускников НИШ, РФМШ, "Білім-Инновация", международной школы "Мирас", лицея "Арыстан" и Международной школы Алматы будет стоить. В то время как для остальных аналогичные предметы будут стоитьАлматинский университет осуществляет обучение по программам экономики, бизнеса, информационных технологий, финансов и права. Цена за один кредит варьируется. Как отмечает ведомство, в год рекомендуется брать порядка 62-70 кредитов. В среднем за один академический год студенты платятНациональный университет насчитывает 16 факультетов – от гуманитарных направлений до информационных систем и технологий. Цены в вузе начинаются. Отметим, что в вузе также доступно обучение на английском языке, однако цена на него начинаетсяПо итогам исследования международного рейтингового агентства QS World University Rankings, КазНУ в 2022 году занял 150-е место. В рейтинге по странам Восточной Европы и Центральной Азии он занял 11-е место из 200.В университете функционируют 4 школы – высшая гуманитарная школа, высшая школа права, международная школа экономики и бизнес-школа. Отметим, что плата за один год обучения в университете начинаетсяВ данном вузе стоимость одного кредита -Евразийский национальный университет – один из крупнейших вузов в Казахстане. Отметим, что ежегодно порядка 4500 студентов поступают на программы бакалавриата. Стоимость обучения в этом вузе варьируетсятенге в зависимости от направления.В мировом рейтинге QS World University Rankings вуз занял 277-е место, который позволил ему войти в список 300 лучших университетов мира.Стоимость обучения в вузе начинается от 1 миллиона и достигает почти 2 миллионов тенге. Цена варьируется от выбора направления, например, стартоваязаявлена на факультете педагогики, а самая высокая - в бизнес-школе (стоимость обучения по профессии "Учет и аудит" за один год составляет).Отметим, что вуз находится за чертой Алматы, по этой причине многие студенты размещаются в общежитиях. Стоимость проживания за один семестр составляет, в месяц –. В эту сумму входит проживание и комплексный обед.Что касается ценообразования, то Министерство образования и науки Казахстана отмечает, что вузы сами принимают решение в данном вопросе."Вузы сейчас самостоятельно несут ответственность. Можете обращаться к ним, они обязаны дать комментарий по ценообразованию", – пояснила Майра Кайргельдиновна.