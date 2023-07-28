Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Июля
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.72 KZT
  • €1 = 495.37 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Приближается учебный год - пора, когда вчерашние школьники вступают в новый этап и идут сдавать документы в вуз. Редакция Tengri Life решила узнать, во сколько сегодня родителям абитуриентов обходится обучение в самых популярных университетах страны.

Средняя цена в год была определена исходя из среднего количества кредитов за учебный год – всего их 60. Отметим, что цены меняются в зависимости от выбранной специальности. Самыми дорогими вузами по-прежнему считаются Назарбаев Университет, КИМЭП (Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования), КБТУ (Казахстанско-Британский технический университет) и национальные вузы.

Назарбаев Университет

В 2022 году вуз вошел в престижный рейтинг CWUR, где занял 1765-е место в топ-2000 среди 20 тысяч учебных заведений. Ведомство отмечает, что Назарбаев Университет стал единственным вузом страны, который был включен в данный список.

Стоимость обучения в Назарбаев Университете остается самой дорогой в стране. Один академический год по программе бакалавриата, предположительно, начинается от 7 миллионов и достигает 9 миллионов тенге.

Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана


КИМЭП

Обучение в этом частно-государственном вузе Алматы на 2023-2024 год стоит 112 130 тенге за 1 кредит.

"Для окончания вуза КИМЭП студент в среднем закрывает 48 предметов (146 академических кредитов)", – поясняется на сайте.

Каждый студент составляет свое собственное расписание, в индивидуальном порядке с учетом личных предпочтений. Поэтому и число кредитов в учебном году студент распределяет в данном случае самостоятельно. В общем 146 кредитов за обучения по программам бакалавриата обойдутся студентам в 16 миллионов 370 тысяч 980 тенге.

Отметим, что в вузе есть студенческие взносы, взнос за медосмотр, гарантийный взнос за пользование учебниками – в общей сложности сумма равна 56 290 тенге. Что касается общежития, то месяц проживания в нем обойдется в 65 970 тенге, дополнительно нужно будет заплатить депозит в размере 43 450 тенге.

Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана


КБТУ

Казахстанско-Британский технический университет – одно из ведущих технических учебных заведений страны. В регионе Центральной Азии и Восточной Европы КБТУ входит в тридцатку лучших. Стоимость за один год начинается от 2,1 миллиона и достигает 2,4 миллиона в зависимости от выбранной профессии.

Отметим, что для выпускников фокусных школ обучение обойдется почти в два раза дешевле. Таким образом, один кредит для выпускников НИШ, РФМШ, "Білім-Инновация", международной школы "Мирас", лицея "Арыстан" и Международной школы Алматы будет стоить 20 000 тенге. В то время как для остальных аналогичные предметы будут стоить 35 000 и 40 000 тенге.

Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана


Университет Нархоз

Алматинский университет осуществляет обучение по программам экономики, бизнеса, информационных технологий, финансов и права. Цена за один кредит варьируется от 21 600 и достигает 30 000 тенге. Как отмечает ведомство, в год рекомендуется брать порядка 62-70 кредитов. В среднем за один академический год студенты платят от 1,3 миллиона до 1,86 миллиона тенге.

Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана


КазНУ имени аль-Фараби

Национальный университет насчитывает 16 факультетов – от гуманитарных направлений до информационных систем и технологий. Цены в вузе начинаются от 1,5 миллиона и достигают 1,8 миллиона тенге. Отметим, что в вузе также доступно обучение на английском языке, однако цена на него начинается от 1,7 миллиона и достигает 2 миллионов тенге.

По итогам исследования международного рейтингового агентства QS World University Rankings, КазНУ в 2022 году занял 150-е место. В рейтинге по странам Восточной Европы и Центральной Азии он занял 11-е место из 200.

Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана


КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева

В университете функционируют 4 школы – высшая гуманитарная школа, высшая школа права, международная школа экономики и бизнес-школа. Отметим, что плата за один год обучения в университете начинается от 1 миллиона тенге и достигает 1,2 миллиона тенге.

В данном вузе стоимость одного кредита - от 17 900 до 19 900 тенге.

Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана


ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Евразийский национальный университет – один из крупнейших вузов в Казахстане. Отметим, что ежегодно порядка 4500 студентов поступают на программы бакалавриата. Стоимость обучения в этом вузе варьируется от 1 миллиона до 1,2 миллиона тенге в зависимости от направления.

В мировом рейтинге QS World University Rankings вуз занял 277-е место, который позволил ему войти в список 300 лучших университетов мира.

Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана


Университет Сулеймана Демиреля

Стоимость обучения в вузе начинается от 1 миллиона и достигает почти 2 миллионов тенге. Цена варьируется от выбора направления, например, стартовая в 1 миллион 80 тысяч тенге заявлена на факультете педагогики, а самая высокая - в бизнес-школе (стоимость обучения по профессии "Учет и аудит" за один год составляет 1 миллион 980 тысяч тенге).

Отметим, что вуз находится за чертой Алматы, по этой причине многие студенты размещаются в общежитиях. Стоимость проживания за один семестр составляет 362 тысячи тенге, в месяц – 90 500 тенге. В эту сумму входит проживание и комплексный обед.

Сколько сегодня стоит обучение в популярных вузах Казахстана


Что касается ценообразования, то Министерство образования и науки Казахстана отмечает, что вузы сами принимают решение в данном вопросе.

"Вузы сейчас самостоятельно несут ответственность. Можете обращаться к ним, они обязаны дать комментарий по ценообразованию", – пояснила Майра Кайргельдиновна.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика