Жену алматинского стрелка Дужнова принудительно выселяют из дома

Дом супруги акбулакского стрелка оцепила полиция. В его сторону никого не пропускают. Судоисполнители принудительно освобождают жилье, сообщает корреспондент Zakon.kz с месте события.Сегодня, 28 июля, с 9:00 дом жены алматинского стрелка Игоря Дужнова Анаиды Демирчян освобождают судоиспоонители.Дом оцепили. В его сторону полиция никого не пропускает, в том числе журналистов и наблюдателей-общественников.Женщину, ее пожилую маму и ее дочь выселяют принудительно."О выселении я узнала буквально вчера. Хотя нам разрешили жить в нем до 13 сентября. До этого дня я хотела бороться и отстоять свои законные права за дом. Это мое единственное жилье, мне некуда с семьей идти. И я не уйду. Буду к Президенту Касым-Жомарт Токаеву обращаться", сказала Анаида Демирчян.На месте работают представители акимата, полиции, пожарные.К этому часу слышно, как в доме работают дрели. Анаид рассказала, что ее вещи вынесли на улицу.Zakon.kz следит за развитием ситуации.27 июля в Алматинском горсуде сообщили, что Анаида Демирчян обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи арестованного имущества, заключенного в апреле 2017 года между ЧСИ и банком.Она также просила также применить последствия недействительности сделки, отменить свидетельство о госрегистрации права собственности на нежилое помещение с земельным участком в мкр. Нур-Алатау, выданное на имя банка.В суде отметили, что норма закона, которая бы запрещала банку участвовать в торгах, была введена гораздо позже торгов. Торги по реализации залогового имущества состоялись 18 апреля 2017 года – более чем за три года до внесения изменений.Соответственно, суд первой инстанции учел, что на момент торгов участие банка законом не было запрещено.