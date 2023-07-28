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Жену алматинского стрелка Дужнова принудительно выселяют из дома

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:56
Жену алматинского стрелка Дужнова принудительно выселяют из дома
Фото: Zakon.kz
Дом супруги акбулакского стрелка оцепила полиция. В его сторону никого не пропускают. Судоисполнители принудительно освобождают жилье, сообщает корреспондент Zakon.kz с месте события.

Сегодня, 28 июля, с 9:00 дом жены алматинского стрелка Игоря Дужнова Анаиды Демирчян освобождают судоиспоонители.

Дом оцепили. В его сторону полиция никого не пропускает, в том числе журналистов и наблюдателей-общественников.

Жену алматинского стрелка Дужнова принудительно выселяют из дома


Женщину, ее пожилую маму и ее дочь выселяют принудительно.

"О выселении я узнала буквально вчера. Хотя нам разрешили жить в нем до 13 сентября. До этого дня я хотела бороться и отстоять свои законные права за дом. Это мое единственное жилье, мне некуда с семьей идти. И я не уйду. Буду к Президенту Касым-Жомарт Токаеву обращаться", сказала Анаида Демирчян.

На месте работают представители акимата, полиции, пожарные.

Жену алматинского стрелка Дужнова принудительно выселяют из дома


К этому часу слышно, как в доме работают дрели. Анаид рассказала, что ее вещи вынесли на улицу.

Zakon.kz следит за развитием ситуации.

27 июля в Алматинском горсуде сообщили, что Анаида Демирчян обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи арестованного имущества, заключенного в апреле 2017 года между ЧСИ и банком.

Она также просила также применить последствия недействительности сделки, отменить свидетельство о госрегистрации права собственности на нежилое помещение с земельным участком в мкр. Нур-Алатау, выданное на имя банка.

В суде отметили, что норма закона, которая бы запрещала банку участвовать в торгах, была введена гораздо позже торгов. Торги по реализации залогового имущества состоялись 18 апреля 2017 года – более чем за три года до внесения изменений.

Соответственно, суд первой инстанции учел, что на момент торгов участие банка законом не было запрещено.


Источник: zakon.kz
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