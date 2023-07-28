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Известный политолог сравнил реформы Токаева и Мирзиеева

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Известный политолог сравнил реформы Токаева и Мирзиеева
Фото: пресс-служба Акорды
Журналист Сырым Иткулов оценил высказывание политолога Данияра Ашимбаева касаельно соперничества между Казахстаном и Узбекистаном, которое берет начало еще в ханские времена и продолжается по сей день. Особенно это актуально сейчас, когда идет борьба за лидерство в регионе. Новый Казахстан и Новый Узбекистан, конституционные реформы, перевыборы. Это движение практически в унисон.

По мнению журналиста, есть существенные различия между позициями Токаева и Мирзееева.

«Как бы я почти всегда не был критично настроен к той или иной инициативе властей, здесь я не соглашусь с Ашимбаевым в части сравнения конституционных реформ и переизбрания президента между двумя странами. Глядя на их реальные «преобразования» за последний год, узбекский вариант скорее можно было бы сравнить с Россией. Их обновление Конституции путем референдума «обнулили» два прежних срока нынешнего президента Мирзиеева. Теперь он сохранит свою власть до 2040 года (!). Представляете, еще на целых 17 лет. А это уже бонджорно путинскому сценарию узурпации власти. Мы же вместо обнуления, сократили срок: один срок в 7 лет вместо два по 5. Ну и вопрос «семейственности» власти и бизнеса в Центральной Азии набил оскомину. Семья президента Узбекистана больше напоминает то, что делал Назарбаев. Вплоть до того, что любимая всеми дочка Саида Мирзиеева напоминает Даригу начала двухтысячных – следит за имиджем отца и медиарынком. Помнится, как все вдохновлялись ее красотой и не менее красивыми цитатами с трибуны ООН о роли женщин, и о том, что в Узбекистане криминализировали домашнее насилие», — выразил Иткулов.

Но в это время, продолжил блогер, ее муж сделал бизнес-империю на народные средства, являясь замглавы администрации президента, параллельно выстраивая братские отношения с главой Чечни Кадыровым. А в ее бизнес-империю, к слову, по данным интернет-издания Gazeta.Uz, входит 75%-я доля в уставном фонде ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр», который работает под брендом Uzcard. По данным того же издания, ее муж Турсунов через свою компанию Promadik Invest выкупил примерно 35% акций «Капиталбанка».

Помимо этого, по данным сайта mezon.io, зять президента владеет ресторанами «Куранты», «Оби хает», «Трюфель» и Nobel, а недавно Ойбек Турсунов стал владельцем гостиницы «Шодлик Палас».

«Никого не напоминает? Это прямо смесь Дариги Назарбаевой и моей любимой Алиюши, до которых пока правосудие дотянуться пока что никак не может. Теперь же, если взглянуть на одно из ключевых нововведений Токаева – это «поражение в правах» всей своей семьи, которая теперь не имеет никакой возможности занимать какие-либо руководящие посты в государстве. Сейчас я прекрасно понимаю, почему даже знакомые эксперты из того же Узбекистана еще в прошлом году недоумевали, когда в Казахстане прошел референдум, согласно которому президент будет назначаться всего лишь на один срок, а близкие его родственники не смогут занимать высокопоставленные должности как в госслужбе, так и в квазигоссекторе. Потому что в понимании их властей (как и у нас на протяжении предыдущих 30 лет) подобные инициативы так или иначе всегда были связаны с легализацией узурпации и автократии. А узбекский же референдум, наоборот, привнес собой тотальный контроль семьи Мирзиеевых во всех сферах страны. Поэтому, только при поверхностном анализе кажется, что Казахстан и Узбекистан делают одно и то же. На самом деле, если вдаваться в частности, мы видим, кто идет в сторону демократии, а кто снова консервирует страну. Да и первая попытка провести референдум в Узбекистане обернулась массовыми выступлениями в Каракалпакстане. Несмотря на все, казалось бы, изначальные демократические лекалы и обложки», — заключил журналист на своем Telegram-канале.


Источник: newtimes.kz
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