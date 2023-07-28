Кто сможет получить по 40 тысяч тенге на сборы ребенка в школу

В нынешнем году в рамках поручения Главы государства более 400 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут охвачены материальной помощью на обеспечение школьной формой и школьными принадлежностями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство просвещения.



Как сообщили в министерстве, в текущем году минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды, канцелярских товаров составит 40 567 тенге. Денежные средства будут перечислены на карточные счета родителей.



"Эти средства будут предоставляться родителям для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары. Принятые изменения позволят родителям и детям самостоятельно выбрать поставщиков и исключат предоставление некачественных товаров", - отметил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.



Для оказания материальной помощи нуждающимся семьям и стопроцентного обеспечения детей на образование функционирует Фонд всеобщего обязательного среднего образования. В рамках фонда "Всеобуч" материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.



Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации. В том числе дети погибших в борьбе с лесным пожаром в области Абай.



В Министерстве просвещения также напомнили, что в прошлом году сумма на приобретение школьных комплектов варьировалась от 17 тысяч тенге.