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Массовая драка с польскими фанатами в Шымкенте: появились подробности

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 13:27
Массовая драка с польскими фанатами в Шымкенте: появились подробности
Кадр из видео
Департамент полиции Шымкента дал официальный комментарий после произошедшего инцидента с фанатами, передает Tengri Sport.

Напомним, что перед квалификационном матчем Лиги конференций произошла стычка между футбольными фанатами из Казахстана и Польши. Полиция Шымкента сообщила подробности конфликта.

"27 июля в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана прошла футбольная встреча между командами "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) и "Легия" (Варшава, Польша). Перед началом матча примерно в 20:30 между болельщиками команд произошла словесная перепалка.

Полицейские, обеспечивавшие общественный порядок, вовремя отреагировали. В результате удалось исключить конфликтную ситуацию. Хулиганских действий не было допущено", - ответили в полиции на запрос корреспондента Tengri Sport.





Ранее в аэропорту Шымкента "по-королевски" встретили варшавскую "Легию", польские СМИ восхитились казахстанским гостеприимством. Матч проходил в рамках Лиги конференций, "Ордабасы" забил два гола, но упустил победу.

Другой матч турнира закончился в пользу казахстанской команды: "Актобе" в гостях разгромил кутаисское "Торпедо". Напомним, что самолет с актюбинской командой отказывались принимать в аэропорту Грузии.

Костанайский "Тобол" сотворил сенсацию в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, "жертвой" костанайцев стал швейцарский "Базель". Клуб также столкнулся с организационными сложностями перед матчем.


Источник: Tengrinews.kz
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