Массовая драка с польскими фанатами в Шымкенте: появились подробности

Департамент полиции Шымкента дал официальный комментарий после произошедшего инцидента с фанатами, передает Tengri Sport.Напомним, что перед квалификационном матчем Лиги конференций произошла стычка между футбольными фанатами из Казахстана и Польши. Полиция Шымкента сообщила подробности конфликта."27 июля в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана прошла футбольная встреча между командами "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) и "Легия" (Варшава, Польша). Перед началом матча примерно в 20:30 между болельщиками команд произошла словесная перепалка.Полицейские, обеспечивавшие общественный порядок, вовремя отреагировали. В результате удалось исключить конфликтную ситуацию. Хулиганских действий не было допущено", - ответили в полиции на запрос корреспондента Tengri Sport.Ранее в аэропорту Шымкента "по-королевски" встретили варшавскую "Легию", польские СМИ восхитились казахстанским гостеприимством. Матч проходил в рамках Лиги конференций, "Ордабасы" забил два гола, но упустил победу.Другой матч турнира закончился в пользу казахстанской команды: "Актобе" в гостях разгромил кутаисское "Торпедо". Напомним, что самолет с актюбинской командой отказывались принимать в аэропорту Грузии.Костанайский "Тобол" сотворил сенсацию в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, "жертвой" костанайцев стал швейцарский "Базель". Клуб также столкнулся с организационными сложностями перед матчем.