ВИЧ в алматинской больнице: главного врача отстранили от работы

Главного врача больницы в Алматы, где выявили ВИЧ, отстранили от работы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков сообщил, что по результатам расследования в Центральной городской клинической больнице алгоритм оказания медицинской помощи был соблюден, не было системных нарушений. Однако факт инфицирования пациентов связан с человеческим фактором, а именно, с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала санитарно–эпидемиологических норм.



"В настоящее время все три пациента, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, поставлены на диспансерный учет в СПИД центр, обеспечены антиретровирусными препаратами по индивидуальной схеме лечения, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь за счет средств местного бюджета. С учетом сложившейся ситуации, на основании выводов комиссии, а также на основании подпункта шесть пункта 2 статьи 48 Трудового кодекса РК главный врач городской больницы Табынбаев Н.Б. ​отстранен от работы", - сообщил руководитель управления здравоохранения Алматы.



На основании подпункта 16 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК уволены по отрицательным мотивам заместитель главврача по эпидемиологии, заведующий реанимации, главная медицинская сестра стационара и старшая медицинская сестра отделения реанимации.



Напомним, что в середине июня стало известно о выявлении ВИЧ у трех пациентов алматинской больницы, после чего Минздрав начал расследование.



По словам министра здравоохранения в ходе расследования они хотят исключить внутрибольничное заражение.