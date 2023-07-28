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Осужденный по делу об «Астана ЛРТ» заявил о хищении еще 9 млрд, о которых все молчат

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Осужденный по делу об «Астана ЛРТ» заявил о хищении еще 9 млрд, о которых все молчат
Фото из открытых источников
Ветка ЛРТ в столице Казахстана появится не скоро, ведь ее строительство нецелесообразно, а чиновники на местном уровне боятся подписывать финансовые документы. Таким мнением поделился один из осужденных по делу «Астана ЛРТ» Талгат Ашим, передает автор ИА «NewTimes.kz» Татьяна Мозговых.

«И я вас поздравляю, акимат, вы никогда не построите ЛРТ, потому что чиновники, глядя на всю ситуацию, как акимат легко их сливает, как, если чиновник действовал в рамках процедур ничего не украв при этом, его садят на семь лет, а четыре из них издеваются, держа его в СИЗО. Так что вот. Я уверен, что ни один чиновник не подпишет ни одну бумагу касательно бюджетных процедур и бумагу, связанную с расходованием средств. Если и найдется кто-то, это будет пара-тройка идиотов, я так думаю, которые в общем принятии решений погоды не сделают. И я им рекомендуют сразу после подписания документов бронировать себе место в СИЗО», — высказал свою позицию экс-глава АО «Астана Innovations» Талгат Ашим.

Накануне новый аким Астаны Женис Касымбек анонсировал необходимость возобновления строительства линии ЛРТ, но в усеченном формате. На деле это 8 станций и пять поездов, проходящих по краю города и соединяющие аэропорт «Нурсултан Назарбаев» и новый вокзал «Нурлы Жол». Под эти нужды из госбюджета уже выделили 50 млрд тенге, а всего нужно 500 млрд тенге.

Талгат Ашим убежден, что такая линия легкорельсового транспорта – ошибка. Ведь в ней нет никакого прикладного и экономического смысла. Более того, эта линия не решит ни одной транспортной задачи города. Единственный плюс, который бросается в глаза – «памятник коррупции» перестанет «мозолить» глаза обществу, и станет действующей транспортной системой. Пусть и неэффективной.

«Я и ранее говорил, что проект ЛРТ абсолютно не масштабен и не нужен городу. Городу нужен был проект БРТ, за который меня и судили. Этот проект охватывал весь город и мог решать транспортные проблемы. А урезанный проект ЛРТ, который сейчас собираются достраивать абсолютно бессмысленный и неэффективный, у города нет в нем никакой необходимости. Если же он будет достроен, он быстро покажет свою неэффективность и бессмысленность, и тогда что-то может поменяться. Ну, начнутся опять разборки и кого-то начнут сажать. Естественно, не посадят же акима, посадят чиновников. И поэтому, я думаю, каждый чиновник прекрасно осознает, чем может закончиться выделение средств на ЛРТ. Оно будет блокировано и не будет сделано, с чем вас акимат и поздравляю», — пояснил свою позицию осужденный.

Еще одна причина, по которой реализация ЛРТ стоит под вопросом, — ранее совершенные хищения. Известно, что на стадии реализации проекта китайскими компаниями совместно с Адильбеком Джаксыбековым и Нурали Алиевым сначала из «Банка Астаны» украли 257 млрд тенге. Но позже, уже на стадии строительства, утекло еще 9 млрд тенге.

«Тогда на столбы ставили пролеты, такие как перекладины, на которые рельсы ложатся. Вот тогда были подписаны фиктивные акты на 9 млрд тенге, что эти пролеты там якобы стоят, но их нет до сих пор. И чиновники поэтому пугаются, ведь там есть хищения, а они должны глаза на это закрыть и выделить деньги не реагируя, что там 9 млрд тенге уже украдено», — рассказал редакции бывший глава АО «Астана Innovations».

По его словам, хищения подтвердила судебно-строительная экспертиза, которую не приобщили к делу «Астана ЛРТ», и по сути, утаили, под лозунгом «не относится к данном уголовному делу». Кроме того, в ней эксперты описали претензии и к работе компании «Кулагер», которая занималась выносом инженерных сетей. У них нарушений набралось на 60 млн тенге за неправильное расположение колодцев и обращение с зелеными насаждениями. Но про эти хищения и нарушения никто не говорит, и были ли возвращены деньги неизвестно.

Но одно мы знаем точно, — следствие почему-то решило разбираться с проектировщиками и чиновниками средней руки и суммой ущерба поменьше — 5,8 млрд тенге. Уголовное дело по 257 млн долларов хоть и возбудили, но не расследуется, а про украденные 9 млрд тенге в ходе строительства вообще все молчат.

«И в итоге смысла нет (в строительстве ЛРТ – прим.), а риски большие. И вопрос по 9 млрд тенге… но может они закрыли этот вопрос, может деньги вернули. В чем я сильно сомневаюсь. Если деньги не вернули, то это конкретный тормоз для проекта. Люди знают, что там есть воровство и вкладывать туда деньги, подписывать документы – рискованное дело. Тем более что к проекту большое внимание и видя нашу историю (чиновники, занимавшиеся проектированием ЛРТ, БРТ и ИТС получили по 7 лет условно и реально). А чиновники умеют заволокитить, как бы аким не старался. Если они хотят задержать процесс реализации, они это сделают», — заключил Ашим.

Ситуацию с нежеланием чиновников работать по проекту ЛРТ видимо заметили и в акимате. А потому под конец судебных заседаний уже в апелляционном суде перед коллегией выступила представитель местной исполнительной власти с обращением от заместителя акима Солтамбекова. Она просила не наказывать чиновников так строго, обращая внимание, что они просто выполняли поручение вышестоящих руководителей и не занимались личным обогащением (денег следствие, хотя очень старалось, не нашло). Причем, за три года судебных заседаний, представитель акимата впервые что-то говорил в поддержку своих бывших коллег.

«Если госслужащий выполнял протокольные поручения, и может где-то и ошибался, но при этом не имел какой-либо корысти и какого-то злого умысла, не получил от этого никакой выгоды, то привлечение его к уголовной ответственности ломает судьбу этого человека, а также порождает опасную по своим последствиям инертность государственного аппарата, необходимые решения не принимаются, доминирующую роль приобретает практика коллективной ответственности. А это сплошные заседания, сбор подписей и так далее. И это все усматривается из рассмотренного дела.

Такое положение дел недопустимо. Это приводит к тому, что госслужащие начинают опасаться принимать ответственные управленческие решения. И в подобных ситуациях надо детально разбираться. Из материалов дела следует, что ни Нурпеисов, ни Аманжулов, будучи госслужащими, не имели никакой корыстной цели и умысла по проекту «Новая транспортная система города Астаны» LRT, BRT и ITS.

При хищении обязательно должен быть умысел и корыстная цель. Иначе нет состава. По делу мы не видим, что суд установил, что кто-то из них что-то получил или обогатился. Поэтому приговор по отношению к ним суров. Ходатайствуем его изменить, с учетом сказанного», — зачитала письмо замакима представитель акимата.

Суд, выслушав позицию местного исполнительного органа сообщил, что оформлять подобные речи нужно было в текст в своей апелляционной жалобы, как бы намекая, что не поздно это сделать. Но в местном исполнительном органе решили этого не делать и ограничиться таким заявлением в виде ходатайства.

— Какое-то странное действие, если честно. Ну, во-первых, в последний момент, во-вторых, если бы они хотели свою позицию четко заявить, обозначили бы ее в своей апелляционной жалобе, а не в виде ходатайства? – спросил осужденного журналист редакции.

— Видимо, когда до них дошло, что процесс блокирован и им что-то нужно делать. Они рассчитывали, что если сейчас какое-то смягчение приговора пойдет, то сделано это будет с их помощью. Они должны были показать своим сотрудникам «вот мы письмо послали, за своих заступились, посмотрите, как это подействовало», — прокомментировал он.

— А как они теперь собираются этот проект реализовывать?

— Я говорю, — никак, — ответил Ашим.

Что будет с проектом ЛРТ, как он будет реализован и будет ли вообще – покажет время. Понятно, что прокуратуре и органам правопорядка нужно более подробно разобраться со всеми «хвостами» и хищениями проекта. Пока же, в деле «Астана ЛРТ: проектировщики» точку поставила апелляционная судебная коллегия, которая оставила приговор первой судебной инстанции в суде. Будут ли обжаловать приговор осужденные, пока непонятно. На эту темы высказался только Талгат Ашим, заявив, что закрыл эту тему и хочет жить дальше. Он уверен, что решение осудить всех подозреваемых было политическим, а значит пока ситуация в стране не изменится, идти в Верховный суд бесполезно.


Источник: newtimes.kz
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