Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Июля
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.68 KZT
  • €1 = 489 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Задержан директор филиала "Правительство для граждан"

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Задержан директор филиала "Правительство для граждан"
Фото КНБ РК
Задержан директор филиала "Правительство для граждан", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

27 июля 2023 года Департаментом КНБ по области Абай совместно с Департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона задержан директор филиала НАО "Государственная Корпорация "Правительство для граждан".

"Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса ("Получение взятки в значительном размере"). Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Семея", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

В соответствии со статей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не подлежит разглашению.

Напомним, в конце 2022 года Антикор сообщил о пресечении совместно с прокуратурой Астаны деятельности организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников НАО "Правительство для граждан" и других лиц. Преступники занимались нелегальной постановкой на учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты сборов и платежей.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика