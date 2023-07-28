Задержан директор филиала "Правительство для граждан", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.



27 июля 2023 года Департаментом КНБ по области Абай совместно с Департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона задержан директор филиала НАО "Государственная Корпорация "Правительство для граждан".



"Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса ("Получение взятки в значительном размере"). Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Семея", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.



В соответствии со статей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не подлежит разглашению.



Напомним, в конце 2022 года Антикор сообщил о пресечении совместно с прокуратурой Астаны деятельности организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников НАО "Правительство для граждан" и других лиц. Преступники занимались нелегальной постановкой на учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты сборов и платежей.