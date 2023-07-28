Сколько электромобилей можно ввезти в Казахстан на льготной основе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.



По данным ведомства, на сегодняшний день на территорию страны завезено 3442 электромобиля. Они освобождены от уплаты таможенных пошлин и налогов по пассажирской таможенной декларации.



"То есть до конца года еще сохраняется возможность ввоза еще 11 558 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов", - пояснили в КГД.



Ранее решением совета Евразийской экономической комиссии была предоставлена возможность беспошлинного ввоза на электромобили в 2022 и 2023 годах. Квота на льготный ввоз электромобилей в 2023 году составляет 15 тысяч единиц электромобилей.



"Важно отметить, что в настоящее время по инициативе Кыргызстана на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о продлении возможности беспошлинного ввоза до 2025 года.



Однако важно учесть, что не в рамках вышеназванной квоты имеется другая возможность ввоза электромобиля с освобождением от уплаты таможенной пошлины, но с уплатой НДС. В данном случае необходимо подавать Декларацию на товары по ставкам ВТО", - подытожили в пресс-службе комитета.