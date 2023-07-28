Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Июля
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.68 KZT
  • €1 = 489 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько электромобилей можно ввезти в Казахстан на льготной основе

Просмотров:156 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Сколько электромобилей можно ввезти в Казахстан на льготной основе
Фото из открытых источников
Сколько электромобилей можно ввезти в Казахстан на льготной основе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

По данным ведомства, на сегодняшний день на территорию страны завезено 3442 электромобиля. Они освобождены от уплаты таможенных пошлин и налогов по пассажирской таможенной декларации.

"То есть до конца года еще сохраняется возможность ввоза еще 11 558 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов", - пояснили в КГД.

Ранее решением совета Евразийской экономической комиссии была предоставлена возможность беспошлинного ввоза на электромобили в 2022 и 2023 годах. Квота на льготный ввоз электромобилей в 2023 году составляет 15 тысяч единиц электромобилей.

"Важно отметить, что в настоящее время по инициативе Кыргызстана на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о продлении возможности беспошлинного ввоза до 2025 года.

Однако важно учесть, что не в рамках вышеназванной квоты имеется другая возможность ввоза электромобиля с освобождением от уплаты таможенной пошлины, но с уплатой НДС. В данном случае необходимо подавать Декларацию на товары по ставкам ВТО", - подытожили в пресс-службе комитета.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика