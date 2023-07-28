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"Верни удочки". Автора плаката с проклятиями наказали в Костанае

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 19:27
"Верни удочки". Автора плаката с проклятиями наказали в Костанае
Фото: Instagram/Qumash
За плакат с нецензурными словами костанайца наказали в суде, передает корреспондент Tengri Life.

Житель Костаная предстал перед судом за неприличный плакат, который он ранее повесил на крыльце зала тестирования АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы". Причиной разбирательства в суде стал самодельный плакат, на котором мужчина написал проклятья в адрес неизвестных, укравших ранее на этом месте его удочки. Автора плаката, 61-летнего мужчину осудили по статье "Мелкое хулиганство".

"Своими действиями правонарушитель выразил неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок. В суде он вину признал и в содеянном раскаялся. Постановлением суда мужчина привлечен к административной ответственности и подвергнут взысканию в виде административного штрафа в сумме 48 300 тенге", - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Напомним, ранее в сети появилась фотография, которая привлекла внимание пользователей необычным посланием. В эмоциональном тексте автор просит вернуть украденные удочки. Автором плаката оказался местный житель 1962 года рождения. Мужчина позже пояснил, что в начале июля он оставил без присмотра две удочки возле дома по проспекту Аль-Фараби, 43. Через некоторое время он обнаружил пропажу. До этого плаката он неоднократно оставлял послание на этом же месте с просьбой их вернуть.


Источник: Tengrinews.kz
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